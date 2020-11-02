【市後重點睇】港匯轉弱 油價受壓
2020年11月02日 16:18
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美匯指數升至94.17；港匯反覆低見7.7537；離岸人民幣(CNH)見至6.6971；美元兌日圓報104.8；歐元企1.1637；英鎊報1.2907。金價徘徊於每安士1,885美元水平。油價受壓，布油跌逾2%，至36.51美元；紐油弱見34.23美元，跌幅達4%。道指期貨升不足100點。
●恒生指數收報24,460點，升352點或1.46%；騰訊重上600元，滙豐控股漲逾2%。主板成交逾1,161億元。https://bit.ly/34P4rWU
-比亞迪股份以全日高位收市，飆12.7%報173.7元再破頂；中金睇200元。
●新股專輯：藥明巨諾一手中籤率5%，上限定價23.8元。
●A股快報：滬綜指收升不足1點，創業板指漲近2%。https://bit.ly/2HZuGks
●亞洲股市：日股收漲318點，韓股升1.4%。https://bit.ly/3efunOP
●國際航空運輸協會(IATA)：2021年航空業難達收支平衡，或須再裁員減薪...https://bit.ly/2TJP5Nh
●羅傑斯：央行狂印銀紙招惡果，苦迎一生中「最糟」熊市...
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●中國經濟：10月財新製造業PMI升至53.6創逾9年新高。https://bit.ly/3efLTlQ
●日本10月製造業採購經理指數(PMI)終值為48.7，就業情況仍惡化。
●南韓10月份製造業PMI升至2年新高。
●中國人民銀行行長易綱稱，數碼人民幣測試已有逾400萬宗交易，涉逾20億人民幣。
●外匯基金第3季賺528億元，按季跌56%。
●【各界促撤辣】商舖及住宅現大幅蝕讓潮，冀港府盡快出招免攬炒。https://bit.ly/3ejrnRC
●人民幣速遞：中間價升至6.7050，兌每百港元報86.35。
●康宏環球停牌近3年，料核數工作年底完成。
●港交所：螞蟻集團周四掛牌，相關衍生權證可於同日推出。
●新盤動向：
-屯門帝御．星濤加推123伙，平均呎價近1.54萬元。
-沙田名日．九肚山加價加推，周五賣54伙。
●【股民熱話】特朗普若連任目標劍指「大中華納斯達克」？https://bit.ly/3mIKHdY