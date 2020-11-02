【市後重點睇】港匯轉弱　油價受壓

美匯指數升至94.17；港匯反覆低見7.7537；離岸人民幣(CNH)見至6.6971；美元兌日圓報104.8；歐元企1.1637；英鎊報1.2907。金價徘徊於每安士1,885美元水平。油價受壓，布油跌逾2%，至36.51美元；紐油弱見34.23美元，跌幅達4%。道指期貨升不足100點。

-比亞迪股份以全日高位收市，飆12.7%報173.7元再破頂；中金睇200元。

●新股專輯：藥明巨諾一手中籤率5%，上限定價23.8元。

●羅傑斯：央行狂印銀紙招惡果，苦迎一生中「最糟」熊市...

●日本10月製造業採購經理指數(PMI)終值為48.7，就業情況仍惡化。

●南韓10月份製造業PMI升至2年新高。

●中國人民銀行行長易綱稱，數碼人民幣測試已有逾400萬宗交易，涉逾20億人民幣。

●外匯基金第3季賺528億元，按季跌56%。

●人民幣速遞：中間價升至6.7050，兌每百港元報86.35。

●康宏環球停牌近3年，料核數工作年底完成。

●港交所：螞蟻集團周四掛牌，相關衍生權證可於同日推出。

●新盤動向：

-屯門帝御．星濤加推123伙，平均呎價近1.54萬元。

-沙田名日．九肚山加價加推，周五賣54伙。