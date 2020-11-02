【全球攬炒】日本118年歷史的服飾大廠瑞納破產

外國傳媒報道，受疫情衝擊，百年老店、曾經是日本最大的服飾品牌營運商瑞納(Renown)經營陷困，5月申請破產保護後，10月底收到東京地方法院通知，正式辦理破產手續。

報道指出，有118年歷史的瑞納大致上已完成過渡，因經營已無利可圖，將轉為辦理破產手續，預計約一個月後接受破產開始的決定。

瑞納以售賣紳士服名牌DURBAN、英國高級服飾名牌Aquascutum、休閒服飾名牌Arnold palmer timeless等服飾聞名，2004年與DURBAN合併，2010年接受山東如意科技集團注資，3年後成為山東如意子公司。

瑞納今年8月決定將DURBAN、Aquascutum等主要的5大知名品牌出售給同業小泉集團。其他品牌的服飾賣場10月底前已關閉。

日本媒體5月中旬報道指出，瑞納負債總額約138億日圓(約10億港元)，截至2019年底員工有905人。東京證券交易所5月中旬宣布將瑞納股票列為「整理股」，6月16日下市。

1990年代瑞納曾是全球最大規模的服飾企業，因走高級服裝路線，多在百貨公司等處設點售賣，惟在網購、平價流行服飾崛起後，經營陷入困境。山東如意集團2010年注資後，瑞納經營仍未見起色，於2019年3月至12月仍虧損67億日圓(約4.9億港元)。到了今年疫情大流行，瑞納4月店舖的營業額按年減少8成，使其成為疫情蔓延後，日本上市公司申請破產保護的首例。