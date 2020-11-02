內地規劃2025年新能源汽車銷售佔比升至20%

內地為改善環境及減輕對進口原油的倚賴積極推動新能源車的發展，國務院剛印發《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》(下稱「文件」)，其發展願景提到「2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右」。

文件提到要「建立健全龍頭企業、國家重點實驗室、國家製造業創新中心聯合研發攻關機制」，聚焦核心工藝、專用材料、關鍵零部件、製造裝備等短板弱項，從不同技術路徑積極探索，提高關鍵共性技術供給能力。

與此同時，也要壯大民族品牌，即「引導企業強化品牌發展戰略，以提升質量和服務水平為重點加強品牌建設」。同一段的前方說要「開展新能源汽車產品質量提升行動」，內容是引導企業加強設計、製造、測試驗證等全過程可靠性技術之開發應用，充分利用互聯網、大數據、區塊鏈等先進技術，健全產品全生命周期質量控制和追溯機制。

文件幾乎沒有「補貼」或「財政」的字眼，但對於新能源車背後的電池技術、充電配套、材料和物資着墨不少，其中較醒目的包括「對於新能源車推動動力電池全價值鏈發展」，下一句便是「鼓勵企業提高鋰、鎳、鈷、鉑等關鍵資源保障能力」，同時又要「加強高循環壽命動力電池技術攻關」，推動小功率直流化技術應用。事關發展願景除了電動車比例外，就要是2025年時要「純電動乘用車新車平均電耗降至每100公里12千瓦時」。

配套方面，首先當然要數「加快充換電基礎設施建設」，提升充電基礎設施服務水平。方向是引導企業聯手建立充電設施營運服務平台，實現互聯互通、信息共享與統一結算。鼓勵商業模式創新。除此之外，也要結合老舊小區改造、城市更新等工作，引導多方聯合開展充電設施建設和營運，支持居民區「多車一樁」、臨近車位共享等合作模式發展；同時鼓勵充電場站與商業地產相結合，建設停車充電一體化服務設施，提升公共場所充電服務能力，完善充電設施保險制度，以「降低企業營運和用戶使用風險」。

與此同時，也要加強新能源汽車與電網（V2G，Vehicle-to-Grid）能量互動，即是統籌新能源汽車充電放電、電力調度需求，綜合運用峰谷電價、新能源汽車充電優惠等政策，實現新能源汽車與電網能量高效互動，務求「降低新能源汽車用電成本，提高電網調峰調頻（以免充電需求處於高峰時系統不能負荷）、安全應急等響應能力」。

文件又談及怎樣結合新能源政策，「促進新能源汽車與可再生能源高效協同」，方向是統籌新能源汽車能源利用與風力發電及太陽能發電協同調度，「提升可再生能源應用比例」，如鼓勵「光儲充放」多功能綜合一體站建設，即在充電處附近有獨立專用太陽能發電設備，製造出來的太陽能電能在同處儲起來。

新能源車並不是只有電動車，還有目前尚未普及的氫能。文件提到要「提高氫燃料制儲運經濟性」，即透過讓氫能更便於取得去降低使用成本，鼓勵人買氫能車。就此，文件提出要推進加氫基礎設施建設，建立完善加氫基礎設施的管理規範，並引導企業根據氫燃料供給、消費需求等合理布局加氫基礎設施，提升安全運行水平，並「支持利用現有場地和設施，開展油、（液化石油或天然）氣、氫、電綜合供給服務」，一站全包。

而氫能供應方面，文件提出「因地制宜開展工業副產氫及可再生能源制氫技術應用」，其配套首先是如何儲起來，即「加快推進先進適用儲氫材料產業化」，詳細是「開展高壓氣態、深冷氣態、低溫液態及固態等多種形式儲運技術示範應用，探索建設氫燃料運輸管道，逐步降低氫燃料儲運成本」。製造氫能後還要分發，於是要健全氫燃料製儲運、加注等標準體系」。