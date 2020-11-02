澳洲料減息至歷史低點　澳元兌美元曾失70美仙

澳洲擺脫新冠肺炎限制措施後，澳洲聯儲銀行正試圖推動經濟復甦。外國媒體報道，市場預計，澳洲央行會把利率下調至新的歷史低點，下調3年期國債孳息率目標，並進一步釋放債券購買計劃，這將令澳元匯價繼續承壓。

澳元兌美元周一曾失守70美仙關口，跌至7月份以來3個月新低69.97美仙，因市場避險情緒持續升溫。澳洲央行11月3日減息且出台強化QE措施的預期也進一步打壓澳元。

經濟學家預測，澳洲央行本周將把利率從0.25%下調至0.10%，調整孳息率曲線控制並維持銀行融資利率不變，同時強調3年內不收緊貨幣政策。他們還預計，澳洲央行將購買較長期政府債券，縮小與發達國家政府債券之間的孳息率差距，這將給澳元帶來下行壓力。

澳洲經濟學家麥金太爾(James McIntyre)表示，澳洲的經濟復甦不太可能強勁到足以實現澳洲央行政策目標的程度。疲軟的需求前景和勞動力市場證明，進一步的政策支持是合理的，澳洲央行很難有理由不採取行動。

作為降低借貸成本的一部分，他預計澳洲央行主席洛威將把商業銀行外匯結算帳戶存款利率從0.10%下調至0.01%。

加拿大皇家銀行澳洲經濟和固定收益策略主管Su-Lin Ong表示，澳洲央行的債券購買額度可能為1,000至1,800億澳元區間的低端。他補充稱，量化寬鬆計劃規模總是很大，州和地方政府債券可能會成為任何量化寬鬆計劃的一部分。