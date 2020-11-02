日本城母企副主席增持逾2%　被證監罰禁足港股18個月

證監會表示，魏氏於2019年3月6日以每股2.01元買入17萬股公司股份，使她及與其一致行動的人士於該公司的持股量達到50.5%，以一致行動集團在之前12個月期間合共所持權益的最低百分比48.48%計算，增加了超過2%。其後，於2019年3月至5月期間就該公司股份另外進行了12次交易，而每次交易均令一致行動集團的持股量增幅超過2%的自由增購率。

證監會指，魏氏向證監會執行人員表示，對《收購守則》規則26.1的註釋17所載2%的自由增購率規定的施行原則有所誤解，才造成了上述違規情況，惟有關行為足以令證監會採取紀律處分。

魏麗霞承認違反了《收購守則》，令該公司股東失去了就他們的股份接獲全面要約的權利，並同意接受現時對其採取的紀律行動。