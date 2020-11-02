借錢難了！41%中小企認為銀行批貸更趨審慎

香港金融管理局周一(2日)公布2020年第3季「中小企貸款狀況調查」結果。關於中小企對銀行貸款批核取態(即難易程度)的觀感，撇除回答「沒意見/不知道」的受訪者，59%認為銀行在今年第3季貸款批核的取態與6個月前相比「沒有分別」或「較容易」，前一季的結果為64%。41%認為銀行的有關取態「較困難」，前一季的結果則為36%。

「較困難」百分比上升主要反映季內未曾向銀行申請或查詢新貸款的中小企的觀感，而其餘曾向銀行申請或查詢新貸款的受訪者當中認為「較困難」的百分比則相對穩定。

因此，貸款較困難的觀感並不一定反映中小企在借貸上遇到實質困難，而是可以受多項因素（如媒體／新聞報導﹑生意經營狀況及親友的意見等）所影響。

在已獲批貸款的受訪者中，82%表示銀行在今年第3季就已批出貸款的取態「放寬」或「沒有分別」，低於前一季的95%，但與2019年第4季的86%及2020年第1季的83%相若。

18%受訪者表示銀行在今年第3季對其貸款的取態有所「收緊」，高於前一季的5%，但與2019年第4季的14%及2020年第1季的17%相若。

在是次調查中，貸款收緊的含義包括各種可能，例如降低備用信貸額和貸款額、信貸利率上升、增加抵押品要求、或縮短貸款年期等。因此，受訪者表示銀行對其貸款的取態並不直接反映銀行對中小企的貸款投放。

調查亦收集有關中小企新貸款申請的結果，5%受訪者表示曾於今年第3季向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔95%，高於前一季的90%，表示申請不成功的受訪者則佔5%，低於前一季的10%。

由於季內有已獲批貸款的中小企及有申請新貸款的中小企數目較少，分別僅佔受訪中小企的27%及5%。該局提醒，調查結果容易出現較大波動，詮釋時需要注意。