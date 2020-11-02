新盤UPDATES：銷售中項目大舉加推單位促銷

繼10月新盤成交量顯著急升後，踏入11月發展商爭相乘勢全速推盤，本周除了部分全新項目計劃進行首輪及次輪銷售之外，不少一直銷售中的項目亦大舉加推單位促銷，令一手市場競爭氣氛急速升溫。

●柏傲莊II本周六首輪銷售337伙

沙田區新盤市道保持升溫。新世界發展（00017）旗下區內大圍站項目柏傲莊II，剛已發出首輪銷售安排，落實本周六（7日）正式開售首張價單的337伙，當中逾7成單位為兩、三房戶。項目將於本周四（5日）下午8時截止登記，周五（6日）下午2時進行抽籤。

該盤首批單位包括56伙開放式戶、20伙一房戶、162伙兩房戶及99伙三房戶。單位實用面積由264至753方呎，折價售價介乎572.8萬至1,409.2萬元，折實呎價17,250至26,737元。

●名日．九肚山加價加推 周五賣54伙

新盤市場近已消化大批購買力，發展商推盤攻勢亦未見減慢。長實地產投資董事黃思聰表示，沙田名日．九肚山首輪銷售賣出約88%單位，因應市場需求，周一(2日)加推27伙的價單，折實平均呎價19,534港元，平均加價逾2%。是次包括2伙頂層連天台特色戶，整批單位折實售價783.7萬至3,170.4萬元，呎價16,192至25,818元。

項目亦發布新銷售安排，周五(6日)發售54伙，當中包括12座洋房當日起以招標形式推售。售價會參考同區洋房做價，同類成交呎價約3萬至4萬元。

●帝御．星濤加推123伙 平均呎價近1.54萬

發展商積極加推單位搶客。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御．星濤，剛加推全新4號價單，提供123伙，實用面積由186至551方呎，間隔開放式至兩房，折實平均呎價15,384港元。

整批單位折實售介乎約329.9萬至717萬元，呎價由13,944至22,187元。該盤周日(1日)開售，市場反應踴躍，即日沽出222伙，佔首輪銷售單位近9成。

●恆大‧睿峰加推98伙周五發售

長沙灣恆大‧睿峰至今累售逾173伙，佔可售單位近8成，為回應市場需求，發展商落實於本周五(6日)發售98伙，當中包括71個2房、11個3房、5個開放式及11個1房單位，實用面積由224至639方呎。當中2房入場單位為東翼17樓F室，實用面積408方呎，折實售價約887.4萬元。

同時，項目於本周五起亦推出1伙平台特色單位招標發售，單位位處東翼36樓B室，3房1套間隔，面積758方呎，附設96方呎平台，截標日期為11月30日。

同系屯門恆大 ‧ 珺瓏灣第2期，再以招標形式售出3個地下花園特色單位，短短7天內累售7伙特色戶，套現約2,700萬元。新近售出的特色戶全屬開放式間隔，當中第5A座地下L室及M室，實用面積分別212及202方呎，以398.6萬及404萬元售出，呎價分別為18,801元及20,000元。項目兩期開售至今已累售1,133伙。

●Downtown 38重售單位加價近11%

市區新盤細單位有價有市。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下馬頭角Downtown 38更新價單及銷售安排，項目10樓K室早前終止買賣合約，單位實用面積302方呎，價單售價已由630.7萬調升至699.4萬元，呎價由20,884上調至23,159元，加幅約10.9%。同時，該單位落實於本周五（6日）起重新推售。