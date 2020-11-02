樓價UPDATES：旺角奧柏‧御峯月租低市價7%

經濟前景未許樂觀，租金受壓，業主願以低價租出單位，旺角奧柏‧御峯三房單位成交月租2.5萬元，低市價7%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角華曦大廈低層A室，實用面積1,285方呎，三房連套房間隔，獲區外換樓客以約1,500萬元承接，實用呎價11,673元。原業主於2011年2月以890萬元購入上址投資，持貨至今帳面獲利610萬元，升值約69%。

●大坑尚巒低層F室，實用面積398方呎，一房間隔，以880萬元售出，新買家為區外首置上車客，實用呎價22,111元。

●小西灣藍灣半島5座極高層G室，實用面積452方呎，兩房間隔，以840萬元成交，實用呎價18,584元。

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九龍區

●旺角奧柏‧御峯1座高層A室，實用面積654方呎，三房間隔，每月叫租約2.8萬元，放租1個月減租約3,000元，以2.5萬元租出，實用呎租38.2元，低市價7%。

●長沙灣四小龍屋苑上月全月錄32宗交投，其中碧海藍天佔5宗，平均實用呎價17,948元。最新成交為2座中層H室，實用面積577方呎，三房間隔，7月開價1,200萬元，直至9月調整至1,055萬元，最後累減155萬元，以1,045萬元易手，實用呎價18,111元。

●將軍澳中心1座高層F室，實用面積674方呎，三房間隔，成交價1,075萬元，實用呎價15,950元。原業主於2012年1月以511萬元購入，是次轉手帳面獲利564萬元。

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新界區

●元朗映御2座低層A室，實用面積396方呎，一房間隔，原以530萬元放售，微減2萬元，以528萬元成交，實用呎價13,333元。

●馬鞍山錦豐苑B座高層14室，實用面積431方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約470萬元，微減至469萬元易手，實用呎價10,882元。

●屯門卓爾居1座高層A室，實用面積511方呎，兩房間隔，叫價700萬元，放盤1個月，減價12萬元，以688萬元沽出，實用呎價13,464元。