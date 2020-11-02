監管機構約談螞蟻集團控制人及高管　分析：上市影響不大

螞蟻集團發言人向東網表示：「今日，螞蟻集團實際控制人與相關管理層接受了各主要監管部門的監管約談。螞蟻集團會深入落實約談意見，繼續沿著『穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏』的十六字指導方針，繼續提升普惠服務能力，助力經濟和民生發展。」

值得留意的，馬雲雖然為螞蟻最大股東，但並非螞蟻的管理層及董事會成員，亦直接被要求面談。東網已就此事向螞蟻集團查詢，正待回覆。

信誠證券聯席董事張智威評論，新股上市前夕被監管部門約談實屬罕見，惟暫時內地監管部門未有進一步披露，加上螞蟻集團本身屬於巨無霸新股，又採用「A+H」方式上市，且近日捲入潛在美國制裁的風波，被當局約談是無可厚非，預計對螞蟻上市影響不大，但有可能與周一(2日)傳出螞蟻H股暗盤錄得50%溢價有關。

恰巧的是，同日外電引述消息指出，機構投資者於場外交易市場(OTC)以每股120港元價格交易螞蟻股份，作價較螞蟻IPO定價每股80港元，高出50%。

螞蟻集團之前公布，A股發行價每股68.8元人民幣，認購金額超過19.05萬億元人民幣，為A股紀錄。

根據螞蟻集團招股文件，今次「A+H」兩地上市分別發行新股不超過16.7億股，合計集資金345億美元(約2,691億港元)，為世界紀錄。

從招股資料來看，螞蟻A股IPO的聯席保薦機構及主承銷商在中國，包括中金公司、中信建投證券，聯席主承銷商則有中信證券、華泰聯合、申萬宏源和中銀國際。

港股方面，螞蟻集團選擇了中金公司、花旗銀行、摩根大通和摩根士丹利為牽頭行，其他承銷商還包括瑞信、建銀國際、農銀國際、巴克萊、法國巴黎銀行、中銀國際、招銀國際、星展銀行等19家海內外金融機構。