香港金控撤出湛江智慧城項目　同日主席減持

買方之最終實益擁有人為藍惠玲，一名於物業投資方面擁有逾10年經驗之商人。她是控股股東兼主席許智銘之友人，「於2015年左右在一個私人社交派對上認識」。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，藍氏為獨立第三方。

過戶的資產為新粵商投資控股集團有限公司全部股權，其透過「新粵商投資控股有限公司」間接持有廣東港粵金控房地產開發有限公司之全部股權。港粵金控擁有位於廣東省湛江市湛江經濟技術開發區東海島東海大道5幅土地之土地使用權，總地盤面積及總規劃建築面積分別約為26.6萬及130萬平方米。而該等地皮已規劃為智慧城市綜合項目，包括五星級酒店、住宅大樓、大型購物中心、辦公大樓及大型水上樂園發展項目，並分3期開發，首階段主要涉及興建住宅大樓、商業店舖、辦公大樓及酒店，總佔地面積及規劃總建築面積分別約為9.16萬及31.56萬平方米，已於2019年3月動工。

不過，鑑於新冠肺炎疫情爆發，項目建設可能無法如期完成，並將有所延遲，而疫情擴將產生的額外成本及宏觀經濟前景仍然充滿挑戰，因此決定撤出，預計交易的未經審核收益約20.52億元人民幣，而公司擬將所得款項淨額之不少於50%於中國收購合適地塊或投資及發展項目，餘下將用於補充營運資金。除出售事項外，董事會目前並無任何計劃終止或縮減集團現有業務。

另一方面，香港金控同時披露，許智銘於10月9日，亦即上述交易進行的同一天，「被迫」透過其全資實益擁有之公司於聯交所公開市場出售近5.31億股公司股份，相當於現有已發行股份約13.27%，導致持股比重由約66.9%降至53.63%。不過，許氏5日後透過其公司訂立買賣票據，購回1.85億股，因此其持股比重又再增至約58.25%。

香港金控周二(3日)復牌。