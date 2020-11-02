【悲情樓市】未補價公居屋交投插兩成　舖位呎價平過貨倉

近期樓市焦點集中新盤，導致二手樓市氣氛轉淡，公屋及居屋未補價第二市場買賣亦受影響，據香港房屋委員會資料，10月暫錄106宗同類買賣，按月同期下挫26.9%。個別單位價格插水，其中黃竹坑居屋南濤閣單位，成交呎價僅8,190元，創屋苑4年新低。

房委會資料顯示，10月未補價轉售個案相比9月同期的145宗，明顯少39宗。最新數據為初步數字，該會於月中會再度更新，而9月份全月最終成交宗數為237宗。

上月份所錄的同類成交當中，實用呎價低於萬元佔72宗，比例為67.9%，個別屋苑更錄近年呎價低位成交。其中上述南濤閣低層單位，實用面積431方呎，僅以353萬元未補價售出，呎價是2016年7月錄得7,216元後最低。若相比去年3月售出的同面積低層戶，單位當時作價439萬元，相比下最個案跌價約19.6%。

以地區劃分，10月份未補價買賣以新界區錄67宗最多，佔整體比例約63.2%。成交包括青華苑實用面積554方呎低層單位，成交價413.8萬元，為屋苑2017年10月後做價低位，不過該盤同類買賣較少，今年暫錄6宗個案。據了解，該單位為E座低層2室，原則三房改兩房間隔。

此外，期內再錄一宗樓價不足100萬元的公屋成交，屯門山景邨低層單位，實用面積294方呎，成交價95萬元，呎價3,231元。上址售價及呎價均為上月第二市場最低個案。

美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，正如私人住宅市場，近期也有個別交易做價特別低，但相信這類低價個案，會隨着疫情及市況回穩而減少。最近新盤熱賣，預計可帶動樓市向好，用家入市信心增加，也有助刺激資助房屋交投表現。

事實上，近日未補價居屋市場仍續錄減價成交，但減幅相對溫和。世紀21奇豐林成豐表示，馬鞍山錦豐苑B座高層14室，實用面積431方呎，原開價480萬元，減價約2.3%至469萬元沽出，呎價10,882元。

萬方地產葉搏麟稱，沙田愉翠苑Q座高層1室，實用面積516方呎，放售價約600萬元，議價後略減20萬元，以580萬元未補價售出，呎價11,240元。

【東涌10月87刁 月漲12%】

有航空公司早前大規模裁員，引發東涌二手樓市出現減價潮，帶動成交增加。10月份東涌區共錄約87宗成交，較9月份增加約12%。

中原唐啟樂表示，該區上月底市況轉旺，全月成交當中，佔約四成在最後10天錄得。其中映灣園11座中層H室，實用面積約928方呎，三房連套房間隔，業主於8月以980萬元貼市價放盤，最終減價20萬元，以960萬元沽出，呎價約10,345元。

踏入11月，不少指標屋苑相繼發市，中原侯惠良指出，沙田第一城本月已錄約5宗成交，包括45座中層D室，實用面積約304方呎，屬兩房間隔，成交價554萬元，呎價約18,224元。

至於將軍澳新都城亦火速破悶局，錄本月首宗買賣，香港置業劉浩勤稱，屋苑2期6座中層C室兩房單位，實用面積約363方呎，開價680萬元，減至655萬元易手，呎價約18,044元。原業主於2012年3月以310萬元買入單位，現轉售帳面獲利345萬元或約1.1倍。

不過，經濟前景未明朗，有不少業主願以低價沽貨。香港置業謝啟源表示，長沙灣喜韻2座高層B室一房戶，實用面積約459方呎，以830萬元叫價放售，兩個月後獲外區客洽購，最終減價55萬元，以約775萬元成交，呎價約16,885元，低市價約3%。

【上環舖位賣平市價三成】

政府放寬工商舖物業按揭成數，尤其帶動舖位物業成交增加，當中不乏劈價出貨個案。市場人士指出，上環樂古道舖位以2,200萬元易手，較市價低約30%。該舖原業主為本港經典漫畫《老夫子》的出版社有關人士。

消息人士指出，該舖位為樂古道68號地下部分連高層地下及自建閣，地舖面積約1,500方呎，高層地下面積相若，合共約3,000方呎，原先開價約4,000萬元，累減約1,800萬元或約45%售出。是次成交呎價只約7,333元，較住宅及貨倉還低。舖位位置近樓梯街，前面有大空地，靠近皇后大道中，可以停車，做價明顯低於市價。原業主於1984年2月以168萬買入該舖，現升值約12.1倍。

近日市場亦有不少商場劏舖透過拍賣放售。其中尖沙咀首都廣場1樓單號舖於周二(3日)由環亞拍賣推出，該舖實用面積約28方呎，開價62萬元，呎價約22,143元。此外，旺角先達廣場亦有一個地下單號銀主舖位，建築面積約79方呎，於周三(4日)透過忠誠拍賣推出，開價570萬元，呎價逾7.2萬元。

【奧斯酒店4.8億放售】

新冠肺炎重創香港旅遊及酒店業，近月陸續有酒店物業放盤。土瓜灣奧斯酒店剛推出市場放盤，意向價約4.8億元，以項目房間數目計算，平均每個房間放售價僅近320萬元。

高力國際承業主委託出售上述酒店物業，該項目位於九龍城道42至46號，建築面積約27,860方呎，提供151個房間。該公司資本市場及投資服務部董事黃穎晉表示，是次放售物業連酒店牌照一併出售。他指出，該酒店於2013年曾作全新裝修，位置距離未來港鐵土瓜灣站僅1分鐘步程，新買家購入後，可將物業改裝為Co-living共居生活空間或服務式住宅用途。

事實上，肺炎爆發後，市場接連有酒店以低市價轉手。其中港島西營盤皇后大道西199號全幢酒店，樓高23層，總建築面積約26,779方呎，設有40個房間，於今年5月透過代理以意向價約4.5億元放售，平均每個房間價格逾1,100萬元。相隔3個月，於8月份僅以3.1億元賣出，較意向價低逾30%，每個房間做價逾770萬元。有市場人士形容，該物業售價屬實惠價。

另一宗成交是銅鑼灣珀麗尚品酒店，於同月以4.6億元售出。該物業有94間客房，以成交價計，平均每間房價只約489萬元，較上述西區酒店平均房價為低。