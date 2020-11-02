全球經貿戰：內地趨向自主研發　最受害的經濟體係...

外國傳媒報道，全球最大金融服務集團、亦是德國最大保險公司安聯集團(Allianz)旗下貿易信用保險公司裕利安宜(Euler Hermes)發表報告指出，中國內地的「雙循環」策略將是未來規劃重點，隨着內地邁向產業自主，從中期來看，台灣、馬來西亞、新加坡、泰國及智利將會遭受最大的潛在損失，而美國、日本及德國因技術領先，其產品被內地產品取代的風險則非常有限。

報告指出，「雙循環」戰略背後的理念對內地來說並非新鮮事，自全球金融危機以來，內地一直致力於使經濟再平衡。隨着投資和消費增長加快，出口佔國內生產總值(GDP)比重由2008年的35%下降到去年的24%，與此同時，內地進口佔GDP的比例相對穩定，在2009年到去年間徘徊在22至25%之間，意味世界其他地區已從內地的經濟再平衡和相對較高的增長中獲益。

不過，報告也指出，與全球金融危機後的再平衡相比，現在不同之處是內地長期目標是利用國內生產滿足不斷增加的內部需求，而非透過進口，事實上，自內地2015年提出「中國製造2025」以來，一直進行這樣的戰略調整，目的是提升製造業基礎，並讓一些關鍵板塊減少對進口的依賴。即使目前當局沒有再提及「中國製造2025」的確切形式，但雙循環戰略實際仍繼續沿用本土技術和產業自主的原則，這將讓內地貿易夥伴的利益受損。

裕利安宜從部分經濟體申請專利的數目，分析它們的創新潛力和與前端技術的距離，以估算內地貿易夥伴在不同板塊中被取代的可能，其中美國、日本及德國在所有行業板塊內是申請專利數目最多的3大國家。中期來看，美國、日本和德國被內地技術和產品替代的風險非常有限，而台灣、馬來西亞、新加坡、泰國和智利則將在內地邁向產業自主時，最有可能失去內地市場佔比，推算中期損失分別達本身GDP的10.3%、6.5%、5.6%、5.1%和5%。

裕利安宜還指出，內地在實現技術自主的同時，將會面對包括債務上升、企業「殭屍化」及科技進步慢的長期風險。相較於美國、日本、德國等先進國家，內地的研發開支更加依賴政府投資，較大的政府干預可能會導致盈利能力及創新能力較弱的內地國企出現產能過剩和資源錯配的問題。