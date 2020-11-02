夜市UPDATES：道指升幅擴至近500點　港股夜期高水

投資者對美股押注創下近兩年新高，美國10月ISM製造業PMI報59.30，好過預期。美股早市升幅擴大至近500點，道指目前報26,973點，升472點或1.78%；標指報3,320點，升50點或1.53%；納指報11,040點，升129點或1.18%。

港股期指夜市目前報24,519點，升182點，高水59點。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示，截至10月27日當周，標指電子迷你期貨合約的淨好倉創下自2019年1月以來新高。上周美股重挫，吸引投資者入場，標指數上周下跌5.6%，為3月份以來的最大周跌幅，該指數在10月份下跌2.8%。道指上周累計下跌超過6%。

美國大選方面，特朗普在一些關鍵的搖擺州差距縮小，不排除2020年大選出現2016年時的意外一幕。

奧本海默資產管理公司首席投資策略師John Stoltzfus表示，在大選後的市場波動可能會是暫時性的，震盪和恐慌逐漸消退後，市場會逐漸克服憂慮，並在就業、收入增長、貨幣政策以及新一輪財政政策支持下逐漸走高。

紐約原油跌破每桶35美元，創5月以來的最低水平，原因是歐洲重新實施防疫限制措施引發了人們對旅行和燃料需求疲軟的擔憂。供應過剩的擔憂亦令油價承壓，利比亞的原油產量進一步上升，其日均原油產量已接近100萬桶。

【21:30】美國大選前夕，全球製造業數據普遍改善加上科技股反彈，帶動美股從上周創3月中以來最大單周跌幅後，周一早段顯著上揚，道指漲391點，至26,893點；納指漲106點，至11,018點；標指漲39點，至3,309點。

美股好友、投資諮詢機構Yardeni Research總裁Edward Yardeni相信，美股拋售潮將到尾聲，預期大選會於數天內得出清晰結果，為年底前升市定下基礎，標指年底可望升至3,500點。

事實上，美企第3季業績表現未如預期般差劣，盈利和收入下跌的幅度遠較預期溫和。FactSet數據顯示，已公布業績的標指成分企業的每股盈利，較市場預期高近20%。不過，上季整體每股盈利仍料按年跌約10%。

上周五重挫的蘋果公司(Apple Inc.)，股價回升0.7%至109.64美元。

家居用品生產商Clorox上季每股盈利3.22美元，高於市場預期的2.32美元，反映該公司持續受惠於疫情下消費者對家居用品的需求，並上調全年銷售預期，股價早段漲3.06%至213.59美元。

化妝品牌Estee Lauder上季每股盈利1.44美元，勝市場預期的90美仙，並上調派息，股價早段漲漲7.01%至235.06美元。

經營甜甜圈連鎖店的Dunkin' Brands同意賣盤予經營Arby's等快餐連鎖店的Inspire Brands，股價早段漲6.2%至105.98美元。