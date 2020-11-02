【產經評論】新世代漸掌話語　全球經濟十年劫

二戰後全球經濟邁向一體化，充分展現了經濟學上的「相對優勢」理論，造就價廉物美、貨如輪轉，繼而令經濟起飛，財富膨脹。可經濟體間的發展速度有別，久而久之就令世界財富分配失衡，形成富者愈富，貧者愈貧，致使全球50%財富集中在1%人口手中。如今再加上世紀疫情，年輕人想脫貧也變得絕望，這些不滿正轉化成引發社會動盪和經濟危機的「十年浩劫」，實不可不察！

戰後的「嬰兒潮世代」享受着工業化和資產價格起飛，可謂盡享政經紅利，以香港為例，曾幾何時工資幾何級上升，置業後又可印印腳坐享物業升值。可新一代、即泛指1980年後出生的人就差天共地，在2008年美國拖累全球經歷金融海嘯後，聯儲局啟動長期量寬，大量放水激化資產泡沫，使原已坐享其成的「嬰兒潮世代」更容易錢搵錢，可基層「窮忙族」和剛踏足社會的新世代卻無法得益。

近幾年再遇上全球經貿戰改變供應鏈及今年一場世紀疫情，基層及年輕人何止百上加斤，更料不到的是疫下科技加速普及應用，改變了傳統商業和工作模式，機械化、數碼化和智能化生產轉型，令工作崗位、尤其高薪職位進一步減少。新世代無法安居樂業，自然怨氣日深，只要稍有事端，就足以引爆一發不可收拾的暴動！去年香港、中東、南美，到今年美國、泰國，皆不乏例子。

過去「嬰兒潮世代」掌控政經話語權兼抱着「賺夠上岸」的心態，根本無法體會、亦無意解決新世代困局！也許，2020年正好標誌着全球貧富懸殊問題的拐點，其一乃隨着人口更替下，十年人事幾番新，1980年後出世的新世代將逐漸取代「嬰兒潮世代」，坐擁政局投票的主導權；其二疫下加速全球經濟新舊轉型，正威脅着無數藍領和白領的飯碗，加劇貧窮問題，而更多的財富積聚在一小撮有能力掌握科技研發的富者手中，更容易促成「跨代抗爭」，不難想像新世代求變的意識正推向高峰。

眼前美國總統大選終極投票日即將開始，政局更替與否不見得能改變財富分布極度不均的格局，反觀是美國帶頭無限量印銀紙，不但嚴重扭曲世界經濟周期循環，更是向有錢人進行明目張膽的利益輸送，直接扼殺新世代突圍機會。理論上，全球政府應着手推動社會政策改革、兼顧基層需要、鼓勵公平發展、維護和諧穩定，可惜方向並非如此！這預示着打後十年，全球只會面對更劇烈的動盪！