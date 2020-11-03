東方日報B1：世代矛盾　金融市場恐釀「苦難10年」

全球引頸以待的美國總統大選日終於到來，投票時間直至香港時間周三，不少人將之形容為經濟模式「世代對決」，若民主黨總統候選人拜登獲勝，冀盡量返回「全球化」道路；而特朗普則已表明中美脫鈎無回頭！不過，個人得失成敗始終脫離不了世代矛盾的客觀現實，明日之後，就算誰勝出，全球也恐陷「苦難10年」，直至世代交替完成為止，金融市場難扭轉長期動盪不安之勢！

對於香港人來說，過去近年半發生的社會動盪，可謂做夢也想不到，群體一下子「一分為二」，此風氣更蔓延全球，最近就輪到泰國。誠然，這與世代成長經歷不無關係，在1940年代二戰後出生的「嬰兒潮世代」，成長過程遇着經濟順風，可謂享受千般好，惟1980年之後出生的「千禧世代」卻承擔多而獲益少，這種情況普遍存在於許多地區。隨着年月逝去，未來10年左右，「千禧世代」的投票權佔比以至對政局影響力便後來居上，夾雜多年積怨的「世代交棒」過程可能造成重大金融衝擊。

「嬰兒潮世代」一直享有強大的政治與經濟影響力，成長過程中對經濟依賴者(即老年人與小孩)的支出相對較輕，薪酬更處於一浪高於一浪的大勢。反觀，許多國家的年輕人滿腹牢騷，因當中許多人的薪金從2008年金融海嘯以來就停滯不前，港人更早於1997年前便已這樣，惟樓價一直向上使他們與置業幾近絕緣，導致愈來愈多正值適婚年齡的年輕人不得不與父母同住。

綜合媒體統計，現在40歲以下的人所擁有的財富，比上一代人在同年齡時的財富少得多。英國智庫方案基金會(Resolution Foundation)便指出，1980至1985年出生的英國人，在34歲時所擁有的平均實質財富，要比1970至1975年出生者在同年齡時的財富少25%。究其原因，與氣候變遷帶來的經濟損失及政府負債加重而令福利見頂有關。

同樣的情況也在美國出現，早有調查指出，44%年輕人當讀到有錢人相關新聞時會感到憤怒，逾半人更認為有錢人之所以富有，是靠榨取別人；相比之下，絕大部分「嬰兒潮世代」沒有這等怨氣。因此，無論誰當選總統，恐也無法化解世代矛盾，未來10年料陷入財富重新分配的巨大衝突。

據投資大行德意志銀行估算，到2030年時，七大工業國(G7)的「千禧世代」擁有的投票權便超過「嬰兒潮世代」，這種轉變對投資的影響不僅限於「銀髮經濟」，屆時各地可能會容許較高的通脹及提高財富稅等，以達致財富重新分配的效果，如此一來，全球恐會重現1970年代「超級通脹」苦況，即股票及債券實質回報率會淪為「負數」，金價則有望轉強。

誠然，老一輩的人固不希望走回頭路，但年輕世代卻覺得必須求變，再加上世紀疫情大大削弱了未來經濟增長的活力及潛力，預示着一場世紀資產災難勢不可免，絕對不是特朗普或拜登能阻止的。