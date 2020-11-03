美股收市：道指升423點　納指反覆靠穩

投資者觀望美國總統大選周內將有結果之際，大市氣氛轉趨樂觀，美股自上周頹勢回穩，3大指數周一(2日)上漲。道指收報26,925點，升423點或1.6%；標指收報3,310點，升40點或1.23%；納指反覆靠穩，收報10,957點，升46點或0.42%。

大藍籌強勁反彈，電生生產巨頭GHoneywell International、製藥大廠Walgreens Boots Alliance、化工集團Dow Inc.的股價齊升逾5%，均為道指表現最好的成分股。科技股表現反覆，亞馬遜全日挫逾1%；Facebook亦跌0.67%；至於Netflix則上升1.76%。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示，截至10月27日當周，標指電子迷你期貨合約的淨好倉創下自2019年1月以來新高。上周美股重挫，吸引投資者入場，標指數上周下跌5.6%，為3月份以來的最大周跌幅，該指數在10月份下跌2.8%。道指上周累計下跌超過6%。

美國大選方面，特朗普在一些關鍵的搖擺州差距縮小，不排除2020年大選出現2016年時的意外一幕。

奧本海默資產管理公司首席投資策略師John Stoltzfus表示，在大選後的市場波動可能會是暫時性的，震盪和恐慌逐漸消退後，市場會逐漸克服憂慮，並在就業、收入增長、貨幣政策以及新一輪財政政策支持下逐漸走高。

美股好友、投資諮詢機構Yardeni Research總裁Edward Yardeni相信，美股拋售潮將到尾聲，預期大選會於數天內得出清晰結果，為年底前升市定下基礎，標指年底可望升至3,500點。

事實上，美企第3季業績表現未如預期般差劣，盈利和收入下跌的幅度遠較預期溫和。FactSet數據顯示，已公布業績的標指成分企業的每股盈利，較市場預期高近20%。不過，上季整體每股盈利仍料按年跌約10%。