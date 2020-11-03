康方生物披露新型腫瘤免疫治療新藥臨床研究進展

Cadonilimab用於經標準治療後的復發或轉移性宮頸鱗癌的階段性數據的客觀緩解率(ORR)為47.6%，與已公布研究數據的PD-1單藥或PD-1和CTLA-4聯合用藥相比，在療效上有顯著提升。同時，Cadonilimab非常有效地降低了聯合用藥中出現的毒副作用，三級或以上治療相關不良事件(TRAE)發生率為12.9%，安全性與PD-1或PD-L1單藥療法相當。

8月美國食品藥品監督管理局已授予Cadonilimab治療晚期宮頸鱗癌快速審批通道資格。10月中國國家藥品監督管理局藥品審評中心將Cadonilimab用於治療復發或轉移性宮頸鱗癌納入突破性治療品種名單。目前Cadonilimab治療宮頸癌的臨床試驗正處於迅速入組過程中。

Cadonilimab(AK104)是公司自主研發的新型的、潛在下一代首創PD-1/CTLA-4雙特異性腫瘤免疫治療骨幹藥物，旨在實現與腫瘤浸潤淋巴細胞(TIL)，而不是正常外周組織淋巴細胞的優先結合。