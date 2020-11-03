中國賽特中標懷遠縣包集循環經濟產業園區項目工程

懷遠縣包集循環經濟產業園項目(一期)工程，項目地點位於包集鎮，項目用地面積約196畝，總建築面積約94,000平方米，主要建設項目的內容包括鋼結構廠房13棟面積共計85,161平方米的鋼結構廠房、1個面積共計9,267平方米的污水處理車間、新建淮海路雙向六車道及相關附屬工程。

是次招標的招標人為懷遠縣新型城鎮化建設有限公司。懷遠縣新型城鎮化建設有限公司主營城鎮化建設、城鄉基礎設施建設、新農村建設房地產開發、土地綜合整治與開發項目投資以及資產營運，為隸屬於懷遠縣國有資產監督管理辦公室的國有企業。

元鼎建設為具有建築工程施工總承包壹級資質和市政公用工程施工總承包壹級資質的大型建築公司，其作為是次工程的聯合體，主要負責建設除鋼結構工程以外的新建淮海路雙向六車道及相關附屬工程。

公司股份自6月20日起停牌，並將維持暫停買賣直至另行通知為止。