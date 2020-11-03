【專家點評】陳蓓敏：候低吸港交所作長線部署
2020年11月03日 07:00
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明天是美國總統選舉大日子，各黨有其捧場客，爭奪激烈。或應把焦點拉遠些看，美國真正總統選舉之戰是在4年後，因為明天無論哪一位當選，也看不出美國未來有艷陽天的日子。上周五多間科技巨企，如Twitter、亞馬遜、Alphabet、Facebook、蘋果等公布季績，除了蘋果表現稍遜色，其他的巨企尚有雙位數字的升幅。美國公布第三季GDP，按季年率化升33.1%，較次季瀉3成，有反彈。但刺激經濟方案仍未通過，令市場憂慮。一切待選舉後，才可穩定。
10月財新中國製造業採購經理指數為53.6，較9月份升0.6%，國家統計局10月製造業為51.1，較9月份跌0.1%。前者數據為2011年2月以來高位，後者為連續8個月處於擴張區間，位於50以上。周末過後，深證反彈1.3%。上證則牛皮於3,220點。
恒指於20天線徘徊，投資者寧等待美選舉結果公布後才作部署。陸金所(LU。US)上周五在美國上市，招股價為13.50美元，首日上市跌4.8%，周五收報12.85。受海南省推出「憑房產可參加小客車增量指標邀搖號資格」，吉利汽車(00175)和比亞迪股份(1211)分別一度升逾15%和10.9%。
螞蟻集團凍結資金近1.3萬億元，相當於超額認購388倍。螞蟻超標完成集資上市，明天將會知道分配結果和釋放被凍結資金。港交所(00388)已表示，允許相關衍生權證產品在上市當日掛牌，且將螞蟻納入認可沽空指定證券名單。建議候低吸納兩者作長線部署。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者及客戶持有港交所)