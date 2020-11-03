【A股點評】恒立液壓產品競爭力提升

公司下游工程機械行業需求旺盛，挖機油缸產品收入實現按年35%的高增長，帶動公司整體業績超出預期，受惠於下游工程機械行業的好景氣，以及公司產品競爭力提升，公司營收及利潤穩步增長，由於基建、設備更新及出口等需求增長，2020年首三季度各類挖掘機產品銷量共計達到23.65萬台，受惠於此公司前三季度挖掘專用油缸銷量同步實現高增長。由於「兩新一重」等工程持續推進，開工小時數持續維持在高位，我們預期2020年全年工程機械銷量增長有望達到30%，公司的挖油缸產品全年收入有望維持在30%以上的增長。

恒立液壓子公司液壓科技泵閥銷量大幅增長，為公司貢獻業績，前三季度液壓科技營業收入按年增長94%，銷量延續前兩季度的增長勢頭。上半年公司挖機主控泵閥市場份額大額提升，同為主機廠規模化配套，同時在非挖機領域也實現了高空作業平台的全面批量化配套。我們預計，子公司液壓科技在進行了大規模成本優化及生產車間的自動化及智能化後，生產效率及盈利能力將進一步提升，液壓科技全年營收將為公司全年業績提供堅固支持。

受惠於規模效應和產品結構優化，公司銷售收入增長幅度大於營業成本增長速度，前三季度公司產品綜合毛利為42.25%，較去年同期提升5.7個百分點；銷售淨利率為27.72%，較去年同期提升3.76個百分點，同時公司強化內部管理，銷售費用率和管理費用率較去年同期合計減少1.02個百分點，費用管控及降本增效成果明顯。高研發投入下公司產品具備穩固的核心競爭力，加上有效的內部管理機制，我們認為公司盈利能力有望穩步提升。

我們認為，逆周期調控將帶來下游工程機械銷量大量釋放，挖掘機專用油缸將為公司提供穩定增長；另一方面，子公司液壓科技在挖機主控泵閥市場大幅提升，在非挖機領域也實現了高空作業平台的全面批量化配套，未來車間生產效率的提升將持續推動盈利能力上行。我們預計2020至2022年公司可實現浄利潤分別為18.9億元人民幣、21.66億元人民幣及24.40億元人民幣；對應每股淨利潤分別為1.45元人民幣、1.66元人民幣及1.97元人民幣，對應市盈率分別為51倍、46倍及38倍，給予「推薦」評級。

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