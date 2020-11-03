【專家點評】陳正犖：內地十四五規劃　有咩板塊受惠？

中共19屆五中全會於10月26日至29日舉行，為十四五規劃制定政策大綱，同時提出對2035年的發展願景。中國政府似乎對發展環境的評估更審慎，想法亦較長遠，為2035年定下了可量度的目標：人均國內生產總值達到中等發達國家水平、進入「創新型國家」前列、基本實現美麗中國建設目標及建成現代化經濟體系。

十四五規劃將會是「加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的規劃，主要重點是科技自立自強；加快培育完整內需體系並全面促進消費；堅持實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放；發展同時對環境保護標準並不妥協；堅持把發展經濟着力點放在實體經濟上；還特別提到要加強國家安全體系和能力建設，將確保國家經濟安全，提升至歷來最高層次。我們之前已經預計，食品、能源及科技安全，或是十四五規劃政策優先的關注點，投資者亦要明白，安全將會是未來中國制定政策的一個重要指引原則，有時甚至較增長更關鍵。

十四五規劃及2035年發展願景的具體建議，有望於本周公布，並將於明年三月的人大會議審批通過。五中全會上周的公布，已經為十四五規劃制定創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念，我們相信互聯網、科技、高端工業、消費及清潔能源行業將最受惠，政策亦有機會為物流、基建、房地產及原材料行業帶來支持。H股當中，我們繼續偏好大型電商股、互聯網健康護理股、製藥股及保險股龍頭。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖