【市前重點睇】油價反彈　金價上探1900美元水平

●美匯指數跌至94.05，離岸人民幣(CNH)高見6.6876，港匯升至7.7508，美元兌日圓處104.74，歐元報1.1642，英鎊企1.2922。金價漲至1,896美元水平。油價反彈，布油上試40美元，紐油升穿37美元。道指期貨升逾百點。

●支付平台PayPal第3季經調整每股盈利1.07美元，勝預期。該公司股價在盤後交易時段反挫6.58%，報175.41美元。

●FactSet數據顯示，已公布業績的標指成分企業的每股盈利，較市場預期高近20%。不過，上季整體每股盈利料仍按年跌約10%。

●美國10月ISM製造業指數由前一個月的55.4點，升至59.3點，為逾兩年來最高，高於預期的56點，指數高於50點顯示製造業擴張。

●美國9月建築開支按月升0.3%，升幅低於預期的1%，惟前一個月升幅由1.4%，下調至0.8%。

●美國10年期國債孳息率跌3.03點子，報0.8434厘。

●港股ADR指數收報24,620點，升159點或0.65%。

●即月恒生指數夜期收報24,405點，升68點，低水55點，成交18,935張。

●紐約12月期油收報每桶36.81美元，升1.02美元或2.85%；布蘭特1月期油收報每桶38.97美元，升1.51美元或4.03%。

●紐約12月期金收報每安士1,892.5美元，升12.6美元或0.7%，連升兩日。

●國際金融協會(IIF)：投資者上月在新興市場投入大量資金。

-螞蟻集團暗盤價高見120元，高招股價50%。