【市前重點睇】油價反彈 金價上探1900美元水平
2020年11月03日 07:45
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●美匯指數跌至94.05，離岸人民幣(CNH)高見6.6876，港匯升至7.7508，美元兌日圓處104.74，歐元報1.1642，英鎊企1.2922。金價漲至1,896美元水平。油價反彈，布油上試40美元，紐油升穿37美元。道指期貨升逾百點。
●道指收報26,925點，升423點或1.6%；標指收報3,310點，升40點或1.23%；納指反覆靠穩，收報10,957點，升46點或0.42%。https://bit.ly/3oT3Dsn
●支付平台PayPal第3季經調整每股盈利1.07美元，勝預期。該公司股價在盤後交易時段反挫6.58%，報175.41美元。
●FactSet數據顯示，已公布業績的標指成分企業的每股盈利，較市場預期高近20%。不過，上季整體每股盈利料仍按年跌約10%。
●美國10月ISM製造業指數由前一個月的55.4點，升至59.3點，為逾兩年來最高，高於預期的56點，指數高於50點顯示製造業擴張。
●美國9月建築開支按月升0.3%，升幅低於預期的1%，惟前一個月升幅由1.4%，下調至0.8%。
●美國10年期國債孳息率跌3.03點子，報0.8434厘。
●港股ADR指數收報24,620點，升159點或0.65%。
●即月恒生指數夜期收報24,405點，升68點，低水55點，成交18,935張。
●紐約12月期油收報每桶36.81美元，升1.02美元或2.85%；布蘭特1月期油收報每桶38.97美元，升1.51美元或4.03%。
●紐約12月期金收報每安士1,892.5美元，升12.6美元或0.7%，連升兩日。
●英國富時100指數收報5,654點，升77點或1.39%；法國CAC指數收報4,691點，升96點或2.11%；德國DAX指數收報11,788點，升231點或2.01%。https://bit.ly/382rG1W
●世代矛盾，金融市場恐釀「苦難10年」。https://bit.ly/3eiO1tf
●國際金融協會(IIF)：投資者上月在新興市場投入大量資金。
●監管機構約談螞蟻集團控制人及高管，分析料對上市影響不大。https://bit.ly/3kSXOsj
-螞蟻集團暗盤價高見120元，高招股價50%。