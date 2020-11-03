【股民熱話】冧市開始倒數？港股5大利淡現象你要知…

講咗咁耐，周二(3日)美國總統大選終於舉行，到底現任美國總統特朗普能否連任，頓成全球市場焦點。老實講，市場最驚的，係特朗普輸了，無論輸多輸少都好，呢位狂人都唔會放過推翻敗局的機會，即在其現任任期完結之前，有心理準備佢會搞搞震，咁金融市場就真係有得震冇得瞓。不過，亦有股友深信，若然特朗普當選，短線美股在憧憬刺激經濟方案好快成事而作出反彈，但筆者始終認為，特朗普當選的話，意味中長期美元睇淡、中美關係趨惡化，彈完再散的可能性不小，即中長期仍然係利淡的格局。

再睇番現時港股情況，存在5大利淡現象不可不察，短線股民還是不可掉以輕心。

● 恒指受制兩萬五 久守必失？

第一，恒指走勢自9月以來，一直未能重上並企穩25,000點樓上，在該區域已形成一個阻力區，宜留意一旦恒指短期大成交失守24,000點關，則季內下試22,000至23,000點水平的機會甚大。

● 科技指數走勢屆轉角位？

第二，留意恒生科技指數，目前10日線及20日線分別處於7,588及7,531點，差距正在收窄，一旦10日線跌穿20日線，有機會重演9月份的跌浪，故持貨有盈利的話，還是把握逢反彈減持的機會，鎖定利潤方為上策。

● 騰訊短期高位已見？

● 傳統經濟股異動 藍燈籠再現？

第四，觀乎最新中概股表現，科技股走勢有轉弱迹象，靠汽車股及內銀股發力支持。惟見內銀股近兩周沽空明顯增加，且參考過去每次旺市到尾聲，多半是弱勢股發力充當藍燈籠，故必須提防整體中資股上升動力後勁不繼，本地地產股及銀行股又長期積弱無法接力托市，則外圍一旦確認跌勢，港股迎面而來的調整浪可能會較大較急，10月中以來恒指波幅指數由低位回升逾3成，也是一個警號，各位宜及早制訂應變措施，以策萬全。

● 超級新股登場跌市將隨其後？

東網財經專欄作者 帥哥