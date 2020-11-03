【專家點評】林嘉麒：Fintech龍頭股值得跟進

里昂證券近日發布報告，指在互聯網貸款領域方面，中國金融科技領域正呈現「剩者為王」的新格局。當中，8家頭部平台分別是螞蟻集團、陸金所、微眾銀行、新網銀行、度小滿、360金融、京東數科、樂信。截至2019年，這8家頭部平台市場份額已經達到約92%。早於2015年，這8家平台的市場份額僅有33%；2017年也才52%。

市佔率增加是由於近年內地監管趨嚴，令大量中小平台離場。一直以來，內地一旦興起某一新行業，投資創業均是一窩蜂，先有投資者衝、衝、衝，之後才有法規。汰弱留強也不是新鮮事，如今仍健在的已佔據市場一定份額。現時正進入另一階段，通過上市融資構成更強大的業務競爭優勢，持續保持領跑位置。在其他金融科技公司陸續上市後，很快便成為股票市場不可或缺的新一塊。

儘管這些平台均屬金融科技，惟業務上仍有一定的差異，我們先來比較螞蟻及陸金所。首先，兩者雖均是零售信貸業務，但陸金所主要聚焦小微企業主的經營性貸款，貸款額可高達10多萬，貸款期限多在2至3年，而螞蟻集團則聚焦個人消費貸款，平均借款額大概數千元，且期限幾個月。另一方面，在財富管理業務方面，螞蟻集團業務以年輕人為主，通過螞蟻餘額寶購買貨幣基金，但陸金所的貨幣基金銷售比重只有僅6%，而且客戶群體年齡明顯較高。

由於中國金融科技市場尚有龐大未挖掘的藍海市場，兩者在發展上仍相當可觀。事實上，根據奧緯諮詢資料顯示，2019年中國消費貸信用額及小微經營者貸款餘額為19萬億元，螞蟻微貸餘額佔比只有10%，表明中國零售貸款領域規模之大，中長線投資金融科技股絕對值得。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)