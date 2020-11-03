歐央行抗疫緊急買債速度上周降至紀錄低位

歐洲央行在截至10月30日的5天中，根據抗疫緊急買債計劃僅購買了110億歐元債券，是自3月份啟動1.35萬億歐元該項目以來的最低數額，意味隨着該地區債市上漲，實施更多刺激的動力正在減弱。

丹斯克銀行首席策略師Piet Christiansen認為，有利的市場狀況允許歐洲央行這樣做，節約子彈以備未來之需，有關的買債速度確實讓人質疑是否需要額外購買債券。

今年新冠肺炎疫情大流行開始摧毀歐洲最脆弱經濟體之際，歐洲央行的買債行動幫助穩定市場。例如作為歐元區風險最高的國家之一，意大利10年期國債殖利率在3月份飆升至近3厘之後，上個月跌至創紀錄低位0.63厘，很大程度上就是因為歐洲央行的支持。

上周，歐洲央行議息後維持貨幣政策不變，但稱經濟下行風險明顯，將按12月公布的最新經濟預測檢討刺激措施。行長拉加德其後稱，該行會於12月會議檢視所有政策工具，強烈暗示屆時會加碼「放水」。

歐洲央行周二(3日)將發布每周財務報表，詳細說明上周到期的370億歐元債券如何再投資。Christiansen認為，這應該可以更清楚說明實際購買速度。