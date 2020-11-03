中國經濟：新能源汽車新政策出台　券商睇好

內地國務院辦公廳印發《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》文件，中信証券指出，相關政策再次明確了電動車長期發展，進一步提升了新能源汽車產業鏈投資確定性。從標的選擇角度，核心企業受益格局出清以及全球配套有望持續兌現高增長預期，建議繼續關注優質行業龍頭，並推薦具備全球競爭力的供應鏈優質企業。

該行又指出，近期澳洲鋰精礦的供應擾動給國內鋰鹽行業敲響警鐘，鋰價同時受到需求拉動和成本支撐，價格上漲預計加速，建議重點關注兩條主線，包括鋰價上漲帶來的企業盈利改善，以及本土鋰資源開發利用。

另一家券商中金則指出，是次新能源汽車產業中長期發展規劃對整車及產業鏈帶來長期利好。此外，上周中國汽車工程學會則發布了《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》，可見產業發展規劃明確了發展新能源汽車，已成為內地從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，是應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措。兩份文件表明新能源汽車產業長期發展的廣闊空間和決心，對新能源汽車整車和產業鏈標的形成了長期利好。

銀河證券則認為，新能源汽車是2020年可以貫穿全年的投資機會，下半年產業鏈迎來實質性回暖，龍頭公司值得堅守，建議關注寧德時代、億緯鋰能、鵬輝能源、當昇科技、恩捷股份、星源材質、璞泰來、新宙邦等A股。

根據《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》，與去年年底發布的徵求意見稿相比，2025年新能源汽車新車銷量的目標有所調低--根據意見稿，到2025年，新能源汽車新車銷量佔比為25%；另規劃在產業發展願景中，除了提出新能源汽車及智能網聯汽車的應用規模之外，還特別提出了技術及應用領域的具體指標，例如此前只是出現在細分類目中的純電乘用車平均電耗，以及充換電服務網絡的建設等等。