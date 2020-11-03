新冠肺炎：OPEC+研究推遲3個月實施增產計劃

外電引述消息指出，俄羅斯石油公司周一(2日)與該國能源部長諾瓦克(Alexander Novak)會面，討論是否有可能將石油輸出國組織和盟國(OPEC+)下調減產規模的時間推遲3個月。

據悉，討論內容還包括擴大OPEC+現有減產力度的可能性，但這不屬於基本預期，主要焦點是推遲實施對減產額的削減力度。

俄羅斯副能源部長Pavel Sorokin周一在莫斯科交易所論壇上透露，會議上並無作出最後決定，俄羅斯還沒有準備好「官方立場」。另指將在11月17日舉行OPEC+聯合部長級監督委員會(JMMC)會議之後做出決定。

Sorokin認為，油價不會跌到每桶10美元，即不會跌穿俄羅斯石油企業盈虧平衡水平。假設石油價格位於每桶45至50美元時，一旦OPEC+減產協議到期，俄羅斯可以迅速恢復生產。

Sorokin續指，第二波新冠肺炎疫情的死亡率低於第一波疫情，因此市場對石油的需求可能不會出現第一波疫情時的大幅下降。

由於原油價格的下跌，俄羅斯和沙特阿拉伯領頭的OPE+已經考慮推遲增產。俄羅斯總統普京上周表示，他對於推遲實施OPEC+增產計劃持開放態度。此後，隨着法國，德國和英國重新實施防疫封鎖，需求前景更加惡化。