【專家點評】麥嘉嘉：螞蟻上市利好阿里巴巴股價

中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。早前人民銀行旗下金融時報官方公眾號，於上周轉載學者文章稱，有些大型公司設立之初不需要接受審慎監管，但後來變相吸收公眾存款，更點名螞蟻集團，稱其拿到了很多的金融業務牌照，可以進行與銀行類似的存貸款業務，需要進行「審慎監管」。內地擬推網貸新規，阻跨省經營、自然人貸款上限30萬人幣。

螞蟻集團期貨及期權將於本周四(5日)推出，與股份相關的衍生權證於上市當日掛牌，而螞蟻集團上市當日，將納入認可沽空指定證券名單。另外，港交所已通知發行商，與螞蟻集團相關的衍生權證可於上市當日掛牌。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)