【專家點評】麥嘉嘉：螞蟻上市利好阿里巴巴股價
2020年11月03日 10:51
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。早前人民銀行旗下金融時報官方公眾號，於上周轉載學者文章稱，有些大型公司設立之初不需要接受審慎監管，但後來變相吸收公眾存款，更點名螞蟻集團，稱其拿到了很多的金融業務牌照，可以進行與銀行類似的存貸款業務，需要進行「審慎監管」。內地擬推網貸新規，阻跨省經營、自然人貸款上限30萬人幣。
螞蟻集團(06688)旗下的消費信貸業務「花唄」理論上亦屬於網上小額貸款業務的一種，料亦將會受到規管。但消息對螞蟻集團上市表現料不受影響。
螞蟻集團期貨及期權將於本周四(5日)推出，與股份相關的衍生權證於上市當日掛牌，而螞蟻集團上市當日，將納入認可沽空指定證券名單。另外，港交所已通知發行商，與螞蟻集團相關的衍生權證可於上市當日掛牌。
螞蟻集團新股上市時總市值達2.43萬億港元，成為市值僅次於阿里巴巴 (09988)、騰訊(00700)的第三高市值港股。兩大國際指數公司MSCI、富時已宣布會研究快速納入螞蟻集團，MSCI表示，有意將螞蟻A、H股於11月30日收盤後納入指數系列。恒指公司上周五公布，在恒生中國企業指數(國指)新增快速納入機制，意味螞蟻集團最快11月中就能加入恒生科技指數、國指和恒生綜合指數。
按阿里巴巴(09988)持有螞蟻集團的股權計算，理論上，螞蟻集團每升約1成，可推升阿里巴巴股價上升約1%。料螞蟻上市為阿里巴巴 股價提供支持。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)