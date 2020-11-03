約談螞蟻高層之際　銀保監批金融科企存在監管套利

內地媒體引述內地銀保監會消費者權益保護局局長郭武平表示，金融科技公司的消費者權益保護，目前缺乏明確規則及要求，存在監管套利，與持牌金融機構形成不當競爭，最終難保金融消費者權益。此說法出現在螞蟻集團上市前夕，以及周一(2日)晚突然傳來螞蟻集團高層獲金融監管機構高調約談，似乎是要放出官方姿態，頓令市場關注官方會否有進一步跟進行動。

郭指出，消費者抗風險能力較弱，在疫情得不到有效控制的情況下更易引發群體性事件及系統性風險，從防控風險及保護金融消費者財產安全權的角度，金融科技公司應有針對性地逐步建立資本及撥備計提等措施。他強調要加強對金融科技公司侵害消費者權益行為的持續監測，依法將金融活動全面納入監管，監督持牌金融機構及新興金融科技公司都要依法合規經營。

他又指出，金融科技公司除存在過度授信，誘導超前消費問題外，在收費方面亦缺乏統一標準，一般高於持牌金融機構。

● 官方與馬雲對金融系統觸讀存異

事緣上月有內地政府官員談及中國金融發展，指中國已進入高質量發展階段，並呼籲金融業應堅持金融服務於實體經濟，不能走投機賭博的歪路、金融泡沫自我循環的歧路與龐氏騙局的邪路。惟阿里巴巴創辦人馬雲卻作出不同看法，直指內地金融領域的各種問題，又指內地金融沒有系統性風險，因為「根本沒有系統，也缺乏健康金融系統」，還直說「我們要建設金融健康系統，不是擔憂金融系統風險」。

馬雲又表示，中國的金融還是「青春少年」，甚至沒有完全成熟，缺少健康金融系統，旱的旱死，澇的澇死，創新是一定要付出代價的，為未來擔當，不能用「昨天的辦法」來管未來，還說現在的金融需要外行人來填補空白，他自己很顯然就是這個外行人。總之，馬雲的說法，與官方的演繹形成了對比。

馬雲也否定了為了維持資本市場穩定，減少國際銀行間的不公平競爭，降低銀行系統信用風險和市場風險而訂定的巴塞爾協定。他說巴塞爾協定就像一個老年人俱樂部，要解決的是運行了幾十年的金融體系老化的問題，但中國不一樣，就像老年癡呆和小兒麻痹，看起來症狀很像，但差別很大，所以要考慮跟著這些老年人學甚麼，老年人關心的是離醫院近不近，而年輕人關心的是有沒有學區。

● 馬雲強調別用「昨天的辦法」管未來

馬雲直言，創新一定會犯錯，問題在於犯錯後能不能完善修正並堅持創新，做沒有風險的創新，其實就是在扼殺創新。把風險控制為零，才是最大的風險。互聯網金融三大核心，豐富的資料，基於大資料風控，大資料信用，所以P2P根本不是互聯網金融，不能P2P出事了，就把互聯網金融一棍子打死。他強調，好的創新不怕監管，但怕「昨天式」的監管，中國不能用管理火車站的辦法來管機場，不能「昨天的辦法」來管未來。

他又提到，現在中國的銀行還是當鋪思想，比如總想着抵押和擔保，害了很多企業家。要麼是資產全押了出去，壓力巨大；要麼肆無忌憚貸款，不斷加槓杆，負債搞的很大。這很難支持未來30年世界發展對金融的需求。未來的金融體系，要從幫助20%的人，到幫助80%的小企業和年輕人；要從過去的「人找錢、企業找錢」，做到「錢找人、錢找企業」。

馬雲指出，中國需要的是政策專家，專家是實幹派，做的好但不一定說的好，制定政策是一門技術活，現在政策愈來愈多，導致的結果是誰都幹不了甚麼事，誰都可能出事情，只有專家和學者結合起來，理論和實際結合起來，才能真正去創新，解決今天和明天的問題。

馬雲這番敢言之論，也許就是旗下螞蟻集團上市前被金融監管高調約談的背景。不過，市場人士相信，雙方是要找出產業發展的共識和交流政策底線而已，事實是在目前的金融大環境，官方對大型科企的支持是退不得的，否則就是搬石砸腳，對大局沒有益處。

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