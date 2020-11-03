【高盛推介】阿里重上300元關　好倉資金積極轉倉

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周一(2日)升約1.6%。周二(3日)早段繼續上升，高見301.6港元後升幅收窄。阿里將於周四(5日)公布業績，市場預料第二財季Non-GAAP淨利潤介乎346億至421億元人民幣，按年增加5.8至28.7%。而阿里旗下的螞蟻集團亦於周四A+H股同步上市。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金追捧認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約1.51億元，並且資金由價內證轉倉至價外證的情況非常活躍。此外，亦見周一有資金留意淡倉，當中錄得約2,190萬元資金流入認沽證。

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