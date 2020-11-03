【高盛推介】阿里重上300元關 好倉資金積極轉倉
2020年11月03日 11:30
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周一(2日)升約1.6%。周二(3日)早段繼續上升，高見301.6港元後升幅收窄。阿里將於周四(5日)公布業績，市場預料第二財季Non-GAAP淨利潤介乎346億至421億元人民幣，按年增加5.8至28.7%。而阿里旗下的螞蟻集團亦於周四A+H股同步上市。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金追捧認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約1.51億元，並且資金由價內證轉倉至價外證的情況非常活躍。此外，亦見周一有資金留意淡倉，當中錄得約2,190萬元資金流入認沽證。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿可留意年期約5個月的阿里購證(29635)，行使價368.18元，2021年3月30日到期，實際槓桿7.4倍。
並可留意年期約5個月的低街貨阿里購證(11020)，行使價350.2元，2021年3月23日到期，實際槓桿7倍。
貼價的選擇則可留意年期約4個月的阿里購證(12527)，行使價335.2元，2021年2月22日到期，實際槓桿7.3倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意阿里牛證(68583)，收回價288.18元，行使價286.18元，換股比率100，槓桿比率17.9倍。
投資者如看淡，可留意價外幅度約9%，年期約5個月的貼價阿里沽證(15237)，行使價272.6元，2021年3月31日到期，實際槓桿4.9倍。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。