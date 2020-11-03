新債王岡拉克：美國在大選後將陷入分裂

曾在2016年美國總統大選準確預測特朗普獲勝、有「新債王」之稱的雙線資本創辦人岡拉克(Jeffrey Gundlach)周一(2日)重申，美國總統特朗普可望連任，惟不管選舉結果如何，美國都可能會陷入分裂。

外媒引述岡拉克在和經濟學家David Rosenberg的網絡直播對談時表示，美國經濟已經步履蹣跚，這將是一場災難。當使用了大撒幣這種直接的工具，對經濟的影響相當不平均，先帶來強震，之後餘震不斷。他又認為，美國人對民主概念深信不疑，但中國在獨裁統治下擁有可觀的經濟增長，基礎建設大有改善。美國的結果比較差，但美國做了甚麼努力？他認為，未來六年會有很可觀的改變，甚至包括美國分裂成不止一個國家。

岡拉克又認為，美國將打破過去10多年的走勢，如PIMCO所說的「新常態」，即GDP增長2至2.5%、穩定的通脹，和極低的市場波動。他指出，2017年是有史以來最平靜的美國股市，現在即將進入「Fat tail」區域(意指極端事件發生機率升高)，通脹飆升、通脹減緩(Disinflation) 或通貨緊縮都有可能出現。

投資方面，雖然他討厭長年期美債，仍建議投資者納入投資組合，作為規避通縮的保值工具；而鑑於美元走弱，黃金也是不錯的避險工具。至於美股，因為已經有長達10年的亮麗表現，接下來可以把目光投向新興市場，尤其是印度。