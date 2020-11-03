港股格局：曾永堅料大選後股市波幅將收窄

股市周二開市做好，曾一度升穿兩萬五關口。圓通環球金融集團行政總裁曾永堅指港股跟隨美股走勢，短期美國總統大選結果不明朗，牽動金融市場波動性大。

他相信，11月美國選舉結果懸疑未決，假設特朗普落敗，他很大機會訴諸於法庭，但從另一方面來看，不論由誰當選，大市波幅將會收窄，若由拜登上場，或會溫和修正對華態度，亞太區股市將會受惠。

雖然大選令市場波動性增加，但聯儲局繼續維持量化寬鬆，加上全球央行史無前例地放水，而且主要國家，包括中美兩國的經濟數據勝於預期，或能避免11月發生恐慌性拋售及股災等情況。其次，全球疫情依然反覆，現正等待疫苗推出，不過他認為市場似乎已經對疫情習以為常，對投資情緒影響不大。

周二恒指重上25,000點，除了是跟隨美股升勢外，中國財新PMI數據比市場預期好，有利資金流及港股表現。他表示，股市11月將維持上落格局，低位24,000點，但由於美股仍處於反彈階段，恒指有望試穿25,300點。

個別板塊方面，內銀股及傳統經濟股短期受資金追捧，市場憧憬中國經濟持續復甦，資金流入及支持內銀股股份，短期資金變動令新經濟股獲利回吐，但中長線機構投資者資金仍集中在新經濟及醫藥板塊。