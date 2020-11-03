全美金融改革聯盟：美國大型銀行外強中乾　

外媒報道，全美金融改革聯盟(Americans for Financial Reform，ARR)周一(2日)發表的報告指出，儘管美國「大到不能倒」的大型銀行在疫情期間因聯儲局的寬鬆貨幣政策及短期的會計與減資措施而受益，但實際上並沒有表面看那麼健康。

ARR報告指出，六大銀行截至6月底的槓桿比率，平均比監管機構的最低水平高出近2個百分點，若不考慮任何援助措施，實際僅高出0.84個百分點。

除了會計和減資措施外，ARR認為，銀行亦從聯儲局的空前大規模支持性措施中受惠，這使大型銀行在2020年上半年交易收入至少增加196億美元。儘管目前沒有出現2008年般主要銀行陷入崩潰的情況，但因為疫情，美國面臨一個不確定的未來，而大型銀行的狀況並不像表面看起來的那麼好。

監管機構今年允許美國大型銀行將貸款損失提列的衝擊能自準備金撥款數十億美元，以應對疫情期間呆帳費用認列比率攀升的衝擊。銀行槓桿比率已成為監管機構對大型銀行的約束力量，但為了鼓勵放貸，聯儲局在疫情期間允許銀行的槓桿比率暫時排除大量現金與美債。雖然即使沒有政府的紓困支持措施，銀行也不會陷入無力償債(Insolvency)的窘境，但已成為大多數銀行支付股利的資金來源。

ARR是由200多個民權、消費者、勞工、企業、投資者和社區等團體組成的聯盟，其中包括美國勞工聯合會和產業工會聯合會、美國消費者聯盟、美國國家住房信託基金、美國全國有色人種協進會以及Greenlining Institute。