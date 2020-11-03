【數碼商機】邵志堯：淘寳17年發達之路　秘訣在於...

用錄影機回帶式看事物的人認為，事態的發展應該如此，並謂如果能重回當年也會做同樣決定，比現時的成功者好上百倍，猶如《回到未來》的歹角帶着今天的球賽成績紀錄回到過去，每場投注一定獲勝，但筆者告訴大家世界沒有一種果實叫《如果》，很多事都是摸着石頭過河。

在2003年科網潮爆破不久的年代，4年後智能手機iPhone才面世，中國仍處於電商萌芽的年代，淘寶網橫空出世，初期只是一個開放的C2C討論區，讓買家和賣家在PC端作討論、互相認識，畢竟那個年代的內地仍處於互不信任的氛圍，買家害怕買入假貨劣貨，賣家擔心收不到錢，馬雲厲害之處是能找到痛點，創造了螞蟻的前身支付寶，成為一間第三方擔保公司，確保買家滿意才可放款的同時，也確定買家付了款，解決了信任問題，創造了好的營商環境後，生意直線上升。

生意上升時第一個催生的電商職業是客服，一類客服是購入前商品詢問，而另一類負責售後服務，2006年才出現第三方服務公司，專門替賣家作推廣之用，如攝影、寫軟文和平面設計，淘寶更創造了標準範本《旺舖》作為電商開網店的籃本，由於淘寶佔了很大份額都是賣服裝的，《淘模特兒》順理成章地出現，他們為賣方展現衣服穿後的感覺。

2007年iPhone智能手機面世，2008年阿里巴巴推出手機版支付寶，幾年後內地智能手機普及連同3G網絡完善，再加上大家習慣手機網上支付，令到淘寶生意再次上升，賣家沿用的用打印機打單發貨的模式由於數量大增，試過有賣家因打印機過熱而釀成火災，訂單處理搬至線上便是衍生出來的業務。

2011年光棍節發貨的災難，更迫使物流團隊升級，及促使阿里巴巴開發《菜鳥物流》追蹤貨件動向的物流大數據公司。2014年再推出類似信用卡分期，螞蟻金融旗下的《花唄》業務和其後個人信用認證的《芝麻信用》，到了零售業界的最頂層，解決金融問題。

過去17年的發展看上去是經過精心設計，實際上是碰上了難題並想辦法解決，再配合科技的發展，是天時和地利結合，但最重要和最聰明的地方是阿里巴巴並沒有把所有問題扛上膊，只是打造平台，倚賴各買家、賣家或服務提供者自行想方法去生存，這就是互聯網商業獨特之處，從淘寶短短17年的歷史中我們需要好好的參透。

江西財經大學客座教授 邵志堯