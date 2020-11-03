聯想集團半年多賺44%　派息6.6仙

至於截至9月底止3個月的股東應佔溢利約3.1億美元，按年增長53%，每股基本盈利2.59美仙。

該股股價午後抽升逾4%，曾高見5.14港元，最新仍升3.6%，至5.11元。

按業務部門劃分，個人電腦和智能設備業務和數據中心業務集團的收入半年分別增長8.8和15%，至220.65億及30.91億美元。尤其是個人電腦和智能設備業務業務表現出紮實的戰略執行力，以創紀錄的收入和除稅前溢利實現6.3%的歷史最高除稅前利潤率。數據中心業務集團充分利用了雲需求的激增及其持續的業務擴展，在其雲服務IT基礎設施業務上也創造了新的銷售記錄。

移動業務集團的中期收入為26.12億美元，按年下降13.3%。新冠肺炎疫情的持續影響導致對智能手機的市場需求疲軟。在第1財季表現不佳之後，移動業務集團業務收入在第2季度反彈，按季增長39%，按年增長0.6%。5G型號的收入貢獻在第2季按季增長1倍以上。