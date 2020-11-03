【大行報告】穆迪料港地產商可抵禦租金收入下滑 維持評級
2020年11月03日 12:48
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外媒報道，評級機構穆迪發表報告指出，其覆蓋10家本港地產商加權平均除息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)，預期在2020財年將下跌10至15%，2021財年料再進一步下跌5%。即使該行預期零售及辦公室租金收入下滑，在充裕財政緩衝及部分公司業務多元化下，大部分覆蓋地產商可維持信貸評級。
該行預料，即使旅遊限制放寬，旅客增長亦只會逐步提升。封關及持續經濟不確定性料致今年本港零售銷售跌25%至30%，相信明年可以反彈10%。持續租金優惠、出租率及續租租金下降，估計致覆蓋地產商2020財年加權平均零售租金收入跌約15%，2021財年進一步跌5%至10%。
該行續稱，由於九龍倉置業(01997)受累於非必需消費板塊，其所受衝擊最大。另外，空置率上升及企業更關注成本減省料致辦公室租金下滑，特別是中區，料中區商廈市場的受覆蓋地產商辦公室租金收入在未來12個月下跌5%至10%。IFC發展公司、置地公司及冠君信託(02778)今年上半年出租率維持高企，三者亦面對中區商廈需求轉弱的壓力。
住宅樓市方面，穆迪認為，在新冠肺炎疫情干擾下，料合約銷售下滑，但新地(00016)、長實集團(01113)及南豐資本結構仍強勁，主因業務多元化及過去兩年預售強勁。該行續稱，對大部分覆蓋地產商而言，財務數據轉弱的影響屬可控。在2020及2021財年，覆蓋地產商加權平均經調整淨負債/EBITDA比率將由2019財年的2.3倍，上升至介乎2.8倍至3倍；而同期EBITDA/利息比率將由11.1倍轉弱至介乎8.2倍至8.9倍。
另外，領展(00823)主力必需品零售市場，將可抵禦盈利波動。