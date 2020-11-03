【大行報告】穆迪料港地產商可抵禦租金收入下滑　維持評級

外媒報道，評級機構穆迪發表報告指出，其覆蓋10家本港地產商加權平均除息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)，預期在2020財年將下跌10至15%，2021財年料再進一步下跌5%。即使該行預期零售及辦公室租金收入下滑，在充裕財政緩衝及部分公司業務多元化下，大部分覆蓋地產商可維持信貸評級。

該行預料，即使旅遊限制放寬，旅客增長亦只會逐步提升。封關及持續經濟不確定性料致今年本港零售銷售跌25%至30%，相信明年可以反彈10%。持續租金優惠、出租率及續租租金下降，估計致覆蓋地產商2020財年加權平均零售租金收入跌約15%，2021財年進一步跌5%至10%。