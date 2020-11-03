【瑞通推介】投資者傾向開恒指熊證

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者觀望美國總統大選，道指隔晚收報26,925點，升423點或1.6%。

恒指周一(2日)以近全日高位24,460點收市，升352點或1.4%，結束4連跌並重上20天線。周二(3日)早段曾再升逾400點，曾一下升穿24,900點，收復10天、50天和100天線。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾1.1億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.4億元，反映投資者趁升市減持好倉。周一其牛證街貨重貨區為收回價23,000至23,099點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

惠譽予美團「BBB」長期發行人違約評級及高級無抵押評級。美團周一高位反覆，曾轉跌回至288元以下，全日收升2.2%於294.6元。美團是ATM中近日最遲破頂的股份，但周一其收市價與上市高位卻是三股中相差最少，差距不足2%。該股周二早段續於290元以上好淡爭持，留意後市可否再試300.4元。周一有約10億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，逾320萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾200萬元淨流入。

國務院印發《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》，當中提到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。另吉利汽車上周五舉行投資者會議後獲多間券商唱好，刺激吉汽周一大成交狂飆13.5%收市，報18.08元，盤中曾升至18.3元的3個月高位，為當日升幅最大藍籌。吉汽周二早段再升6%，升抵19.18元，其後升幅收窄至2%。周一錄逾15億元北水淨買入吉汽。輪證資金流方面，有超過3,200萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾470萬元淨流入。

比亞迪股份周一以全日最高位173.7元收市，大漲12.7%，延續近日連番破頂走勢，14日RSI續處70以上的超買區水平。比亞迪公布季績後相繼獲券商調升盈測和目標價，並預期公司直接受惠於電動車新國策。股份周二早段再升逾2%，創下177.9元之歷史新高，惟其後轉跌，最多由即市高位大插6%，回至167元水平。周一有逾980萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾670萬元淨流入。

石藥集團自10月中開始反覆下跌，周一曾挫至7.87元的逾4個月低位，最終收跌1.4%於8.05元，14日RSI已跌至21的極度超賣水平。周二早段先偏軟，曾失守8元，其後轉升，重返8.1元之上。周一有逾50萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

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