【高盛推介】資金連日買入鐵塔認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：中國鐵塔近日在1.2至1.24港元間上落，當中周一(2日)升約0.8%。周二(3日)早段則見股價突破此區域，高開約0.8%後升幅擴大，現報1.25元，升約2.5%。

鐵塔日前公布首3季未經審核營運數據，當中第3季盈利達15.87億元人民幣，符合預期。並有券商維持其目標價至1.5元。

觀察個股輪證資金流向，可見鐵塔認購證已獲資金超過連續20個交易日獲資金買入，當中過去5個交易日共錄得約870萬元資金流入。

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