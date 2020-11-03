【疫下商機】內地網紅美食當道　成就「螺螄粉」百億產業

新冠肺炎疫情發展以來，嚴重打擊傳統企業，卻為不少新興產業帶來突圍的機會，外賣業是典型例子，此所謂「有危有機」。外媒報道，疫情期間，內地一度實施嚴格的隔離措施，居民足不出戶，促使外賣業快速擴張，亦創造了不少網紅食品，其中廣西「柳州螺螄粉」可謂成功例子，它從路邊攤小吃一躍成為網絡平民美食最熱門話題，年創百億元人民幣的業績。

據講，「柳州螺螄粉」創辦人馬人才出生於湖南、在廣西求學，並出過幾本書。由於想念在廣西就學時最愛的「柳州螺螄粉」，由於在北京嚐的都不是他熟悉的味道，故拿着僅有的積蓄在北京開了一間小店賣螺螄粉，成功闖出名堂，不斷增加分店。

他看着泡麵在內地遍地開花，於時想起設法讓「螺螄粉」也能成為預先料理與包裝的即食食品。因為大學時學植物學，認識一些與食品業相關人員，經協助後研製成功，於是在2013年首次在淘寶上開了第一家「螺螄粉先生」的網絡商店，很快地在網上引發熱潮，在5年之間銷售量達到100萬袋，生產即食包企業增加到60多家、在網絡上有300多個品牌、網店有1萬多個。

今年初內地爆發新冠疫情，居民無法外出用餐，網購食品大行其道，這讓原已在網絡上極為緊俏的包裝螺螄粉更加搶手，內地網絡上的螺螄粉社團不斷地交流各種吃法與不同品牌的食用評價，一些網紅主播靠賣螺螄粉吸粉無數。報道指疫情最嚴重的2個月內，螺螄粉相關話題超過10次登上微博熱搜榜，點閱量超過10億以上。

廣西柳州市政府趁着熱潮推動產業發展，目前「柳州螺螄粉」已成立產業園區，產值已達百億元人民幣，內銷暢旺之餘，亦開拓了外銷市場。海外快餐品牌肯德基最近亦宣布推出快煮預包裝的螺螄粉，螺螄粉不只從路邊攤成為大型產業鏈，透過網絡成為國民美食，甚至遠銷海外。可見，一場疫情，正將這種地方街頭小吃的銷售推向高峰，成為全球知名網紅美食！