《黑天鵝效應》作者：疫情永久改變經濟　部分企業恐無法恢復

美國總統大選結果快將出爐，外國傳媒報道，《黑天鵝效應》作者Nassim Nicholas Taleb表示，無論誰贏得美國大選，新冠疫情都永久改變了經濟，部分類型企業恐怕無法恢復。

Taleb承認，拜登的稅收計劃可能會導致市場扭曲，但無論如何，經濟將不會恢復到疫情前，因為經濟結構已經發生永久性的變化。他舉例，儘管美髮店和牙科診所等暫時受到衝擊，但終將恢復；然而，像是商務旅行和紐約商業房產等領域「將永遠回不去了」。

他補充，自3月份疫情爆發以來，目前就業人數持續回升，很大程度要歸功於已經了適應疫情，以及現疫情下仍能夠獲利的科技公司。惟他指出，必須要以與以前不同的觀點來思考經濟，像是航空公司亦不太可能重新僱用他們已裁減的員工。

Taleb還說，社會持續否認疫情的嚴重性、與以為疫苗將迅速解決這場流行病的態度損害經濟。他直言，從一開始社會持續否認這種病毒，直到現在疫情已流行10個月，人們仍希望有疫苗能解決，這種態度導致他們在國內生產總值(GDP)及許多領域，甚至是社會付出如此高昂代價的原因。

此外，他又擔心投資者對預測的選舉結果過度自信，雖然這場選舉不會成為黑天鵝事件，但投資者仍應謹慎。並警告，投資者不要試圖預測選後股市反應，因為2016年投資人認為特朗普勝選，股市將崩跌，結果情況正好相反。