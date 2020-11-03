新冠肺炎：美國兩大商業房託基金申請破產保護

外電報道，美國Pennsylvania Real Estate Investment Trust及CBL＆Associates Properties Inc在周日(1日)向法院尋求免於債權人的保護，理由是疫情對租戶以及公司業務造成壓力。報道引述法庭文件顯示，這兩個房地產投資信託基金合計佔全美國房地產面積約8,700萬平方呎。

在疫情再度嚴峻，顧客轉向在線購物，全球零售業大受打擊。自今年以來，尋求法院保護的連鋿店有JC Penney，J Crew Group和Ann Taylor等。分析師指出，美國的零售房地產太多，零售商繼續減少店面，留下的都是重點高質量的地點，而PREIT及CBL的問題，正正就在於物業質素未及競爭對手。據講，CBL在其26個州中的107個物業中包括封閉式購物中心和露天零售中心等；PREIT在賓夕凡尼亞州、新澤西州、維珍尼亞州、馬里蘭州和密歇根州擁有購物中心，兩者的許多物業在業內都被稱為B級購物中心，由於中產階級客戶難以維持生計，因此業務較受打擊。

此外，企業申請第11章的備案並不一定意味着購物中心即將關閉，只是給所有者帶來了時間來制定計劃，以扭轉企業困境並償還債權人。