新冠肺炎：疫情正以10種方法改變世界　你感受到嗎？

外媒報道，在新冠肺炎疫情爆發10個月後，這場疫情正以10種方法改變世界。

英國《金融時報》文章指出，疫情令全球經濟出現嚴重衰退，年輕的，相對缺乏技能的在職母親和弱勢少數民族所受的經濟損失更大。部分自發性和部分強制性的「社會疏遠」破壞了所有依賴人類親近的活動，同時使那些幫助人們留在家中的活動受益。

此外，疫情大大減少了旅行，大量相關企業將承受沉重的債務負擔，而許多企業將無法重新崛起。各地政府在財政和貨幣政策方面的干預規模，可謂事無前例。疫情還破了中美關係的穩定，亦令全球化供應鏈備受質疑。文章歸納出疫情正在多方面改變世界，詳列如下：

首先，疫苖遲遲未見。有說疫苗很可能很快就會上市，並且不久之後就會在全球範圍內上市，但如今看來，這種情況至今仍不太可能出現，顯示這種疾病將長期存在威脅。

第2，經濟損失的持久性。這些部分地取決於疾病被控制多久，也取決於疤痕的深度，特別是失業、壞帳、貧困增加及教育中斷等的影響。世界經濟和大多數個體經濟可能會永遠變小，居民也將比原本更貧窮。

第3，經濟結構轉變。這些會恢復到疫情前的狀態嗎？雖然旅行有望恢復、工人照返工放工，但情況難以重返疫情前的水平。實際上，已進入一個不會離開的虛擬參與的新世界，這將改變一些永久性的生活和工作模式。

第4，增強技術作用。這新趨勢不會隨疫情過去而逆轉。科技巨頭的中心地位使人們更加關注其巨大的影響力，監管壟斷和增加競爭的壓力尤其是在科技領域可能會增加。

第5，擴大政府作用。疫情下往往會導致政府角色發生重大變化。「重建更好」的壓力尤為重要，故政府可能比疫前永久地更多地採取干預主義？

第6，放鬆干預。中央銀行承諾將利率「長期降低」，只要實際利率和名義利率都保持在較低水平，政府將能夠管理自己的債務，並幫助管理其他人所欠債務的重組。在某個時候，必須減少財政赤字。考慮到支出的壓力，這可能意味着更高的稅收，特別是對富裕的「贏家」。

第7，對國內政治的影響。一些國家已經顯示出對危機的有效反應，而另一些則沒有。一個國家是否民主，尚不能確定這種差異。這樣做的部分原因在於政府是否關心其有效性，當中民粹主義煽動者表現欠佳，這可能會迫使他們改變績效政治。

第8，對國際關係的影響。這是一場真正的全球危機，只有通過全球合作才能有效地解決這一危機。然而，疫情加劇了單邊主義和國際衝突方向的趨勢。現在這種情況有可能會惡化，尤其是在美國和中國之間。

第9，全球化的未來。在2008年金融危機後，商品的全球化已經放慢腳步，疫後這可能會進一步放慢速度。多邊體系可能會進一步受到侵蝕，特別是世界貿易組織，中西方之間的貿易爭端將無法解決。同時，虛擬全球化可能會加速。

最後，是全球公域的管理。疫情是一把雙刃劍，一方面是人們愈來愈渴望做得更好，不僅在國內，而且在全球範圍內，尤其是在氣候變化方面；另一個是國際協議的合法性降低，尤其是在美國，該協議已退出《巴黎氣候協定》和世界衞生組織。