【市後重點睇】美匯失守94關 道期升逾200點
2020年11月03日 16:11
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美匯指數失守94，離岸人民幣(CNH)回落至6.69水平，港匯處7.7505，美元兌日圓處104.58，歐元報1.1669，英鎊企1.2942。金價報1,890美元。油價回軟，布油報38.78美元，紐油處36.69美元。道指期貨升逾200點。
●市後關注點
-23:00 美國9月工廠訂單；美國9月耐用品訂單終值
●港股二萬五點關得而復失，恒生指數收市漲479點或1.96%，報24,939點。國企指數升134點或1.36%，報10,071點。恒生科技指數升128點或1.7%，報7,714點。主板大市成交1,296億港元。手機設備股舜宇光學科技飆7.79%，瑞聲科技漲3.5%。
-美團否認擬明年赴內地第二上市，股價破頂後回順。
-聯想集團半年多賺44%，派息6.6仙。
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●澳洲央行減息至0.1厘歷史低位，另推1000億澳元QE計劃。
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●新冠肺炎：
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●中國經濟：
-兩部門擬規定網絡小額貸款不得用於炒股買房。
-新能源汽車新政策出台 券商睇好。
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●保柏夥Tictrac推出健康應用程式，助客戶了解個人狀況。
●證監會歐達禮：港府將推虛擬資產牌照，監管相關交易服務。
●土地註冊處：10月住宅樓宇買賣合約月跌1.5%，年增23%。