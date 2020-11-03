【市後重點睇】美匯失守94關　道期升逾200點

美匯指數失守94，離岸人民幣(CNH)回落至6.69水平，港匯處7.7505，美元兌日圓處104.58，歐元報1.1669，英鎊企1.2942。金價報1,890美元。油價回軟，布油報38.78美元，紐油處36.69美元。道指期貨升逾200點。

●市後關注點

-23:00 美國9月工廠訂單；美國9月耐用品訂單終值

●港股二萬五點關得而復失，恒生指數收市漲479點或1.96%，報24,939點。國企指數升134點或1.36%，報10,071點。恒生科技指數升128點或1.7%，報7,714點。主板大市成交1,296億港元。手機設備股舜宇光學科技飆7.79%，瑞聲科技漲3.5%。

-美團否認擬明年赴內地第二上市，股價破頂後回順。

-聯想集團半年多賺44%，派息6.6仙。

-茅台集團發行首筆公司債，周三定票面利率。

●新股專輯：傳螞蟻集團暗盤價介乎116至120元。

●《黑天鵝效應》作者：疫情永久改變經濟，部分企業恐無法恢復。

●【強強聯合】可口可樂進軍內地乳業，與蒙牛組建合營名為「可牛了」…

●新債王岡拉克：美國在大選後將陷入分裂。

●澳洲央行減息至0.1厘歷史低位，另推1000億澳元QE計劃。

●【全球攬炒】南韓10月核心CPI創21年最大跌幅。

●新冠肺炎：

-美國兩大商業房託基金申請破產保護。

-高盛下調歐洲經濟增長預測，末季將持續收縮。

-OPEC+研究推遲3個月實施增產計劃。

●陸金所股價重上招股價，股東財富水漲船高。

●阿里擬投資奢侈品網購平台Farfetch，涉23.4億元。

●調查：華為保內地智能手機市場龍頭地位，惟季度銷量下降。

●中國經濟：

-兩部門擬規定網絡小額貸款不得用於炒股買房。

-新能源汽車新政策出台 券商睇好。

●約談螞蟻高層之際，銀保監批金融科企存在監管套利。

●港交所李小加：繼續推動數碼轉型，正研究使用區塊鏈。

●保柏夥Tictrac推出健康應用程式，助客戶了解個人狀況。

●證監會歐達禮：港府將推虛擬資產牌照，監管相關交易服務。

●土地註冊處：10月住宅樓宇買賣合約月跌1.5%，年增23%。