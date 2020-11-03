【產經直播】港股後市趨樂觀？
2020年11月03日 16:42
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艾德證券期貨聯席董事陳政深（右）
隔晚美股做好，港股跟隨高開229點後愈升愈有，一度重上二萬五關，最終收報24,939點，大升479點。環球局勢多變，投資者靠邊站？
5G概念股表現亮麗，連中國鐵塔(00788)續揚，最多升8%，高見1.32元，收市漲5.73%，報1.29元。至於手機孖寶瑞聲科技(02018)和舜宇光學(02382)以及中芯(00981)亦彈起，收市分別升3.5%、7.7%和4.6%。投資者想博5G板塊追落後，邊隻先係首選？
《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》出爐，內容提及在2025年內地新能源車要佔新車總銷量約2成。消息利好汽車股，比亞迪股份(01211)股價破頂後回軟，而吉利汽車(00175)和長城汽車(02333)同樣破頂。汽車板塊受國策加持，不妨作中長線部署？
B仔股藥明巨諾(02126)周二(3日)首掛，收市報22元，較招股價低7%。雲頂新耀(01952)、嘉和生物(06998)、再鼎醫藥(09688)和永泰生物(06978)股價亦偏軟，這類未錄盈利的生物股熱潮已過？
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