【搶購優質盤】帝御‧星濤加推單位　售價329萬起

屯門區新盤市況再度熾熱，由帝國集團及香港小輪（00050）合作發展、恒基物業代理出任銷售代理，位於青山公路青山灣段的帝御‧星濤，日前啟動首輪銷售，首批單位火速沽出接近9成。因應市場上龐大向隅客需求，發展商再度加推123伙的價單，折實入場費僅約329.9萬元起，相對其他銷售中的新界項目，售價極具吸引力，料次輪銷售勢必再次掀起搶購熱潮。

承接項目1期帝御‧金灣早前開售熱銷佳績，萬眾期待的帝御·星濤日前正式接力登場，首輪開售248個單位，即日勁沽222伙，套現超過10億元，銷售反應相當理想，引證項目1期早前於「疫」市下成功開出紅盤，已為項目建立極佳口碑及強大品牌效應。

即使疫情尚未完全過去，但市場剛性需求持續強勁，無論入場版細單位以至今期首度引入的三、四房「星濤雅御」大單位，開售時均受買家追捧，做價亦同樣理想，其中有高層實用面積996方呎的四房雙套房大宅，以1,487.82萬元售出，成為項目暫錄最高成交價。而最高成交呎價單位則為頂層開放式連天台特色戶，實用面積208方呎，天台面積151方呎，以呎價19,871元售出。

事實上，項目早前截止認購共錄得3,716個登記，超額認購約14倍。首輪銷售之後，市場上仍有大批買家等候加推單位，發展商已立即加推全新4號價單，提供123個單位，實用面積由186至551方呎，間隔開放式至兩房，扣除最高總折扣優惠後，佔近100個單位的折實售價低於600萬元，對上車人士實屬天大喜訊，而整批單位折實平均呎價亦僅15,384元，每戶折實售介乎約329.9萬至717萬元，呎價13,944至22,187元。

帝御系列共分3期發展，合共6座住宅大樓。帝御‧星濤由第1及2座組成，位處項目最前端位置，前迎黃金泳灘、高級度假酒店及遊艇會。由於今期屬最接近海灣之處，部分單位可享前臨連綿泳灘海景，配合靈感源自遊艇會的建築概念，完美體現自由自在的海灣生活。