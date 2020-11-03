聯想：明年個人電腦市場增長料達10%　續加強5G發展

他表示，疫情下，已由每部家庭一部電腦，轉變為人手一部電腦，公司主要受益於PC及平板電腦銷售的增長，而遊戲PC和輕薄型PC的利潤增長實際上比其他產品更快。惟他指出，即使過去兩個季度需求強勁，但受供應問題困擾，否則可能錄得更高增長。

他指，顯示器和集成電路的零部件供應尤其短缺，使公司無法完全滿足的客戶需求。「如果我們能有足夠的供應，我們就能銷售更多的產品。」楊表示，第3季為傳統旺季，隨供應情況得到改善，有信心第三財季可持續錄強勁增長。他相信，即使疫情過後，在家工作和學習仍是長期趨勢。

另外，集團上半年財務成本錄下降，執行副總裁兼首席財務長黃偉明指，主要由於期內營運資金水平持續改善，產生更多現金，使借貸成本下降，整體財務成本亦同時減少，並估計融資成本仍有下降空間。

集團流動業務團隊資深副總裁兼聯任主席及Motorola主席Sergio Buniac表示，過去半年集團已推出包括電競手機及高端型號在內的7款新手機，並受到市場歡迎，而手機業務收入已按季升近4成，按年亦已恢復正增長。他續指，集團在5G手機方面取得了非常好的進展，並會在未來繼續加強5G發展。