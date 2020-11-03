台積電在美招聘工程師　擬為當地建廠鋪路

全球最大晶圓製造廠商台積電在美國設廠有新進展，求職平台顯示台積電已經開始招兵買馬，而工作地點正是美國亞利桑那州鳳凰城。

今年中台積電宣布，將斥資120億美元，在美國亞利桑那州鳳凰城建設一個5nm晶片製造廠。

線上求職平台LinKedIn招聘信息顯示，台積電計劃招聘良率提升工程師、製程整合工程師等數十個工種。市場預計，該新廠將於2021年動工，2024年開始量產5nm製程晶片。

值得注意的是，台積電在美建廠也帶動了一批供應商一同赴美。早在今年6月初，台積電董事長劉德音曾表示，將邀請供應鏈成員一同赴美。無塵室廠務系統大廠漢唐、帆宣及自動化廠盟立等都已經表態稱，將赴美建廠，努力爭取台積電訂單。

另外有報道指，鴻海集團旗下半導體設備廠商京鼎精密也正在研討美國建廠計劃，最快今年底或明年初公布細節。全球最大晶圓製造廠商台積電在美國設廠有新進展，求職平台顯示台積電已經開始招兵買馬，而工作地點正是美國亞利桑那州鳳凰城。

今年中台積電宣布，將斥資120億美元，在美國亞利桑那州鳳凰城建設一個5nm晶片製造廠。

線上求職平台LinKedIn招聘信息顯示，台積電計劃招聘良率提升工程師、製程整合工程師等數十個工種。市場預計，該新廠將於2021年動工，2024年開始量產5nm製程晶片。

值得注意的是，台積電在美建廠也帶動了一批供應商一同赴美。早在今年6月初，台積電董事長劉德音曾表示，將邀請供應鏈成員一同赴美。無塵室廠務系統大廠漢唐、帆宣及自動化廠盟立等都已經表態稱，將赴美建廠，努力爭取台積電訂單。

另外，報道指鴻海集團旗下半導體設備廠商京鼎精密也正在研討美國建廠計劃，最快今年底或明年初公布細節。截至當前，至少有4家台積電供應商選擇與其同往美國建廠。