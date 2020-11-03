渣打溫拓思：加強投資數碼技術　大灣區多聘千人

在疫情期間，客戶不能親身到達其分行辦理銀行服務，他表示，過往的銀行服務或需要7個工作天或以上才能辦妥，現時數碼化的銀行服務只需數小時或以上辦妥，提高了集團的效率。

他認為，集團應轉換其資產配置至未來有盈利能力的投資組合，現時已在非洲開設了9家虛擬銀行，亦指若有機會在新加坡開設虛擬銀行，將利用在港開設虛擬銀行的經驗及技術。

該集團現時與約400至500間金融科技公司合作，並於平台上提供了銀行或借貸服務，他表示，有意在印尼建立最大的電子商務平台，以通過電子商務平台提供銀行服務。

另外，在全球局勢不穩定下，全球供應鏈重新調配，他表示，中國由30年前的低增值的生產工業轉型至高級製造及保險行業，會持續關注中國的經濟發展。他又提到，大灣區是在廣東省的新技術中心點，將會於大灣區招聘1,000人。