渣打溫拓思：加強投資數碼技術 大灣區多聘千人
2020年11月03日 20:15
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溫拓思
新冠肺炎疫情反覆，以及中美局勢持續緊張，渣打集團(02888)集團行政總裁溫拓思(Bill Winters)於周二(3日)出席香港金融科技周時表示，對該集團最具挑戰的是，需了解如何改變其業務方式，以滿足不斷改變的客戶需求，並提到5年前渣打銀行正要削減支出來重新配置其投資組合，幸好該集團並沒有減少投資數碼技術，反而將其增加200%以上。
在疫情期間，客戶不能親身到達其分行辦理銀行服務，他表示，過往的銀行服務或需要7個工作天或以上才能辦妥，現時數碼化的銀行服務只需數小時或以上辦妥，提高了集團的效率。
他認為，集團應轉換其資產配置至未來有盈利能力的投資組合，現時已在非洲開設了9家虛擬銀行，亦指若有機會在新加坡開設虛擬銀行，將利用在港開設虛擬銀行的經驗及技術。
該集團現時與約400至500間金融科技公司合作，並於平台上提供了銀行或借貸服務，他表示，有意在印尼建立最大的電子商務平台，以通過電子商務平台提供銀行服務。
另外，在全球局勢不穩定下，全球供應鏈重新調配，他表示，中國由30年前的低增值的生產工業轉型至高級製造及保險行業，會持續關注中國的經濟發展。他又提到，大灣區是在廣東省的新技術中心點，將會於大灣區招聘1,000人。