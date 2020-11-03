樓價UPDATES：藍灣半島兩房減價55萬元沽出

大型屋苑業主繼續減價出貨。小西灣藍灣半島兩房單位，放盤約兩個月，減價55萬元，最終以810萬元成交，低市價3%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島5座中層G室，實用面積約457方呎，兩房間隔，放盤約兩個月，原叫價865萬元，經議價後減價55萬元或約6.4%，最後以810萬元成交，實用呎價約17,724元，低市價3%，屋苑10月共錄10宗二手買賣，現時有約120個單位放售，叫價由一房單位的700萬元起。

●鰂魚涌太古城連環錄市價買賣，其中興安閣中層G室，實用面積約506方呎，兩房間隔，以約1,000萬元成交，實用呎價約19,763元，新買家為同區客，原業主於2017年10月以約873.8萬元入市，持貨約3年轉手帳面獲利約126.2萬元，物業升值約14.4%，另一宗啟天閣高層B室，亦以約1,350萬元成交，實用呎價約16,875元。

●西區縉城峰2座高層E室，實用面積460方呎，兩房間隔，望城市景，以1,200萬元易手，實用呎價26,087元，原業主於2010年3月以921萬元買入，持貨10年帳面獲利279萬元，單位升值30%。

●堅尼地城加多近山高層B室，實用面積346方呎，一房間隔，望海景，剛以998萬元易手，實用呎價28,844元，原業主於2013年3月以936萬元買入，持貨7年，帳面獲利62萬元，單位升值7%。

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九龍區

●將軍澳緻藍天1座右翼高層B室，實用面積942方呎，四房三廁間隔，議價後以1,370萬元易手，實用呎價14,544元，原業主於2015年5月以865萬元入市上址，持貨5年轉手帳面獲利505萬元離場，單位期內升值58%。

●尖沙咀港景峯2座低層F室，實用面積約841方呎，套三房連儲物室間隔，由今年7月開始放租，業主原開價35,000元，經議價後減價3,000元或約8.6%，最終以32,000元租出，實用呎租約38元，業主於2004年5月以約635萬元購入上述單位，現租出享租金回報率約6厘。

●旺角SKYPARK中層A5室，一房間隔，實用面積約407方呎，以750萬元放盤約1個月，獲外區客接洽，議價後減價約15萬元，以約735萬元成交，實用呎價約18,059元，新買家為首置客，睇樓兩次後決定入市，原業主於2016年8月以約652.2萬元購入，是次轉售帳面賺約82.8萬元，物業升值約12.7%。

●西南九龍匯璽2B座中層F室，實用面積357方呎，一房間隔，開放式廚房，望開揚市景，最新以850萬元成交，實用呎價23,810元，原業主於2017年4月以約690萬元一手買入單位，持貨逾3年，為SSD鬆綁貨，現沽出單位帳面獲利160萬元離場，單位期內升值約23%。

●荔枝角美孚新邨5期恆柏街1號中層A室，兩房間隔，實用面積約657方呎，以約18,000元放租1個月，吸引區內客洽詢，議價後減價500元，以17,500元承租，實用呎租約26.6元，新租客為家庭客，睇樓3次即決定承租。

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新界區

●青衣盈翠半島7座低層C室，實用面積約523方呎，兩房間隔，2月開始放盤叫價900萬元，經議價後減價50萬元或約5.6%，最後以850萬元成交，實用呎價約16,252元，原業主於2015年11月以約656萬元購入，持貨約5年現轉手帳面獲利約194萬元，物業升值約30%，屋苑10月錄得3宗買賣，現時有約53個單位放售，入場價由799萬元起。

●屯門卓爾居11月速錄得1宗買賣，單位為6座低層D室，實用面積540方呎，兩房間隔，放盤一天，已吸引超過20組買家排隊睇樓，原叫價700萬元，獲同區上車客議價至675萬元即拍板承接，實用呎價12,500元，新買家覓盤多時，深知此類放盤可遇不可求，見有新放盤推出，立即洽購。

●屯門冠峰園4座高層B室，實用面積814方呎，四房兩廳間隔，獲外區上車客垂青，為鄰近家人居所，方便照應，加上原業主正翻新單位內籠，更累積減價20萬元，新買家遂便決定以830萬元購入自用，實用呎價10,197元。

●天水圍嘉湖山莊10月錄54宗成交，宗數創下今年單月第二高，按月升35%，而11月屋苑暫錄得2宗，包括樂湖居4座高層F室，實用面積449方呎，兩房一廁間隔，以512萬元沽出，實用呎價11,403元，做價較市價約530萬元略低，新買家為外區上車客，入市預算約500萬元，睇樓兩個月，見最近疫情緩和，之前已視察的放盤相繼沽出，市況轉旺，於是加快入市。

●元朗峻巒單日2宗買賣，包括1A期11B座高層A室，實用面積714方呎，套三房間隔，享米埔景，叫價898萬元，減價30萬元，獲買家以868萬元承接，實用呎價12,157元，原業主於2016年3月以778.39萬元一手買入，現轉手帳面獲利89.61萬元，升值約12%。

●粉嶺名都錄11月首宗成交，單位為3座中層F室，實用面積399方呎，兩房間隔，議價後以490萬元獲承接，實用呎價12,281元，原業主於2008年以149萬元購入單位，持貨12年，是次沽出單位帳面獲利341萬元離場，單位升值約2.3倍。

●大埔新峰花園7座中層A室，實用面積588方呎，兩房間隔，以715萬元沽出，實用呎價12,160元，原業主於2007年7月購入上址，當時作價245萬元，持貨13年至今沽售，帳面獲利470萬元離場，期內升值1.9倍。

●沙田豐景花園B座高層4室，實用面積537方呎，三房間隔，享海景，原開價790萬元，放盤6個月，減價65萬元或8.2%，獲外區客以725萬元連車位承接，實用呎價13,501元，原業主於2014年9月購入上址，當時作價490萬元，持貨6年至今沽售，帳面獲利235萬元，單位期內升值約48%。

●馬鞍山觀瀾雅軒6座中層C室，實用面積約602方呎，2房間隔，享海景，原先叫價約1,000萬元連車位放售，吸引區內用家洽商承接，雙方議價後終以950萬元成交，實用呎價約15,781元，原業主2012年4月以498萬元購得，是次轉手帳面獲利452萬元。

●馬鞍山銀湖．天峰5座低層D室，實用面積798方呎，三房連儲物室間隔，叫價1,320萬元，其後減價82萬元或6.2%，最終獲買家以1,238萬元承接，實用呎價15,514元，原業主於2015年1月購入上址，當時作價876萬元，持貨逾5年至今沽售，帳面獲利362萬元離場，單位期內升值約41%。