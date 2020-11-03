新盤UPDATES：特色單位受歡迎 屢現高價承接
2020年11月03日 20:57
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特色單位供應罕有，一向備受買家追捧。隨着整體一手物業交投上升，各區新盤亦屢現該類單位高價承接，刺激發展商積極籌備推售吸客，估計市場會繼續湧現同類天價交易。
●帝御·星濤日內再加推 料周末次輪銷售
多個新盤本周繼續促銷攻勢。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御·星濤於剛過去周日進行首輪銷售，速沽近9成單位，現正積極部署於周六或日作次輪銷售，具體安排視乎颱風影響而定。日內有機會再加推單位，具有加價空間，暫已錄得3,232張入票登記，代理入票佔約73張。
因應不少買家查詢特色戶，今日(3日)特別推介頂層連天台戶。他指出，今期只有2伙的頂層特色戶，其中第1座19樓單位01命名為「星御天池」，實用面積1,376方呎，間隔四房連雙套房設計，連537方呎平台，及1,155天台，並設私家泳池。單位可享海景，加上供應罕有，發展商將會惜售，料以招標形式推售，可望再創項目新高呎價，較之前1期最高呎價約2.38萬元，估計至少高出約15%。
●一號九龍道頂層特色戶999.6萬元沽出創新高
特色單位屢錄高價承接。據一手銷售資訊網資料，信和置業(00083)旗下長沙灣一號九龍道，剛售出27樓D室特色單位，實用面積443方呎，天台面積315方呎，成交價999.6萬元，創出項目新高紀錄，折合呎價22,564元，亦屬樓盤兩房單位最高。該盤至今累售95伙，僅餘最後5伙標準戶未售。
●133 PORTOFINO連平台特色戶逾2,134萬元獲承接
豪宅新盤交投轉旺。信和置業(00083)旗下西貢133 PORTOFINO剛售出2座1樓B單位，實用面積1,021方呎，平台面積146方呎，連車位成交價2,134.7萬元，呎價20,908元。項目開售至今累沽6伙。
●NAPA連沽兩伙 特色戶呎價近1.58萬元
屯門區一手市道熱鬧。會德豐地產位於區內的NAPA，剛連沽兩伙，其中2座10樓D室，屬2房連天台頂層單位，實用面積466方呎，連406方呎天台，售價735.7萬元，呎價15,788元。據悉，買家為居住港島區的首置客。而另一售出單位為6座6樓C室，屬3房1套連儲物室單位，實用面積835方呎，售價979.5萬元，呎價11,731元。
樓盤至今累售407伙，僅餘小量現樓餘貨，包括最後3個2房連天台特色戶和小量3房標準戶正進行招標。
●柏傲莊I連錄7伙交易告吹
據一手銷售資訊網資料，新世界發展(00017)旗下沙田大圍站項目柏傲莊I，剛連錄7宗交易告吹個案，合共涉及原本成交金額8,454.6萬元。該批單位全部於10月25日進行次輪銷售時賣出，每戶做價介乎745.2萬至1,957.4萬元，已剛列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。項目至今累錄9宗同類個案，佔售出單位僅約1.2%。
同時，新鴻基地產(00016)的屯門御半山及御半山II，近日亦連錄4宗交易告吹，共涉成交金額2,625.86萬元。
●柏傲莊II兩房裝修示範單位首度曝光
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站項目柏傲莊II，首度開放兩房裝修示範單位，單位以第5A座18樓B單位為藍本，經改動後成為兩房一套連書房單位，實用面積634方呎。
客、飯廳方正實用，客廳設偌大窗戶，室內光線充足，而廚房用料講究，採用一系列歐洲名牌廚具。整個單位採用北歐簡約風格，透過柔和色調，植物以及天然物料，配上北歐風家具及簡約線條。
至於近大門位置的書房，改以導電玻璃作為間隔，加強與客飯廳之間的互動，方便靈活運用空間，通電後玻璃會變成白色增加私隱度。