新盤UPDATES：特色單位受歡迎　屢現高價承接

特色單位供應罕有，一向備受買家追捧。隨着整體一手物業交投上升，各區新盤亦屢現該類單位高價承接，刺激發展商積極籌備推售吸客，估計市場會繼續湧現同類天價交易。

●帝御·星濤日內再加推 料周末次輪銷售

多個新盤本周繼續促銷攻勢。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御·星濤於剛過去周日進行首輪銷售，速沽近9成單位，現正積極部署於周六或日作次輪銷售，具體安排視乎颱風影響而定。日內有機會再加推單位，具有加價空間，暫已錄得3,232張入票登記，代理入票佔約73張。

因應不少買家查詢特色戶，今日(3日)特別推介頂層連天台戶。他指出，今期只有2伙的頂層特色戶，其中第1座19樓單位01命名為「星御天池」，實用面積1,376方呎，間隔四房連雙套房設計，連537方呎平台，及1,155天台，並設私家泳池。單位可享海景，加上供應罕有，發展商將會惜售，料以招標形式推售，可望再創項目新高呎價，較之前1期最高呎價約2.38萬元，估計至少高出約15%。

●一號九龍道頂層特色戶999.6萬元沽出創新高

●133 PORTOFINO連平台特色戶逾2,134萬元獲承接

●NAPA連沽兩伙 特色戶呎價近1.58萬元

屯門區一手市道熱鬧。會德豐地產位於區內的NAPA，剛連沽兩伙，其中2座10樓D室，屬2房連天台頂層單位，實用面積466方呎，連406方呎天台，售價735.7萬元，呎價15,788元。據悉，買家為居住港島區的首置客。而另一售出單位為6座6樓C室，屬3房1套連儲物室單位，實用面積835方呎，售價979.5萬元，呎價11,731元。

樓盤至今累售407伙，僅餘小量現樓餘貨，包括最後3個2房連天台特色戶和小量3房標準戶正進行招標。

●柏傲莊I連錄7伙交易告吹

●柏傲莊II兩房裝修示範單位首度曝光

客、飯廳方正實用，客廳設偌大窗戶，室內光線充足，而廚房用料講究，採用一系列歐洲名牌廚具。整個單位採用北歐簡約風格，透過柔和色調，植物以及天然物料，配上北歐風家具及簡約線條。

至於近大門位置的書房，改以導電玻璃作為間隔，加強與客飯廳之間的互動，方便靈活運用空間，通電後玻璃會變成白色增加私隱度。